Bosnia-Italia | Mancini prova il 4-3-3 con Di Lorenzo e senza Insigne

Bosnia-Italia - la probabile formazione azzurra : in attacco spazio a Chiesa e Insigne : L'Italia di Roberto Mancini gioca le ultime due partite di qualificazione, rispettivamente venerdì 15 novembre in Bosnia e lunedì 18 novembre a Palermo contro l'Armenia. Le due partite sono importanti per migliorare il ranking FIFA e per provare nuovi elementi e rodare gli schemi. L'Italia per il resto è già qualificata al primo posto: ricordiamo che è stata già inserita nelle squadre di prima fascia e sarà testa di serie nei sorteggi per i ...

Qualificazioni Europei 2020 : i convocati dell’Italia per Bosnia e Armenia. Mancini chiama Cistana - Orsolini e Castrovilli - tornano Berardi e Zaniolo. Out Balotelli : La Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini tornerà protagonista nuovamente per le Qualificazioni agli Europei 2020. Gli azzurri, che già hanno conquistato il pass per la fase finale continentale grazie al successo all’Olimpico di Roma contro la Grecia, chiudono il loro percorso affrontando la Bosnia Erzegovina (venerdì 15 novembre allo Stadio ‘Bilino Poje’ di Zenica, ore 20.45) e l’Armenia (lunedì 18 novembre allo Stadio ‘Renzo ...

Italia - i convocati di Mancini per Bosnia e Armenia : premiati Cistana e Castrovilli - Balotelli assente : Roberto Mancini ha diramato l’elenco dei convocati per le partite contro Bosnia Erzegovina e Armenia: ci sono Cistana, Castrovilli e Orsolini, assente Balotelli Dopo aver archiviato la qualificazione ad Euro 2020 con tre gare d’anticipo, l’Italia può gestire le ultime tre partire del Girone J permettendosi di mettere alla prova chi ha giocato meno e nuovi convocati, al fine di dare nuovi feedback importanti al ct Mancini ...

Italia - i convocati di Mancini per Bosnia e Armenia : tre novità - out Balotelli : Ultimi impegni per la Nazionale Italiana di Roberto Mancini alle qualificazioni di Euro 2020. Dopo il pass ottenuto con tre turni d’anticipo, ecco le sfide contro Bosnia (venerdì 15 novembre allo Stadio ‘Bilino Poje’ di Zenica, ore 20.45) e Armenia (lunedì 18 novembre allo Stadio ‘Renzo Barbera’ di Palermo, ore 20.45). Questi i 29 convocati dal commissario tecnico azzurro, che si raduneranno lunedì 11 novembre presso il Centro ...

Calcio Femminile – Qualificazioni Euro 2021 : Italia super a Palermo - Girelli e Giugliano asfaltano la Bosnia : Le Ragazze Mondiali entusiasmano a Palermo: l’Italia batte la Bosnia 2-0 nella quarta sfida di Qualificazioni Euro 2021 Grande spettacolo al Barbera di Palermo: le azzurre del Calcio sono state accolte da oltre 5000 tifosi per la quarta partita delle Qualificazioni a Euro 2021. L’Italia Femminile ha affrontato oggi la Bosnia, battuta per 2-0 grazie alle reti di Girelli e Giugliano. Se nelle prime tre partite, nonostante i ...

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : Italia-Bosnia 2-0 - Girelli e Giugliano decidono la sfida del “Barbera” : E sono quattro. La Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini conquista il successo (2-0) contro la Bosnia e sale a quota 12 punti nel Gruppo B delle Qualificazioni agli Europei 2021. Le azzurre hanno centrato l’obiettivo grazie ai gol al 3′ di Cristiana Girelli e al 28′ di Manuela Giugliano. Una prestazione di spessore completamente diverso rispetto a quelle delle precedenti uscite. Le bosniache hanno concluso ...

LIVE Calcio femminile - Italia-Bosnia in DIRETTA : azzurre per avvicinare la qualificazione agli Europei : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della partita – Programma, orario e tv di Italia-Bosnia Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Bosnia, quarta giornata delle qualificazioni agli Europei 2021 di Calcio femminile. Allo stadio Renzo Barbera di Palermo le azzurre vanno a caccia del primo squillo interno dopo i tre successi fuori casa contro Israele, Georgia e Malta. La classifica del ...

