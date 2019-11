Bonus asili nido | Bankitalia | “Effetti positivi | ma dubbi sull’incidenza nel mercato del

Fonte : fanpage

(Di martedì 12 novembre 2019) Il direttore generale della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini, in audizione alla Camera sulla manovra ha espresso un giudizio in parte positivo sulprevisto dal Governo: "Gli effetti delper glisono potenzialmente rilevanti". Il direttore di Via Nazionale, però, ha espressosull'incidenza della misura suldel lavoro: "La scelta di legare ilall'Isee, un indicatore delle risorse disponibili a livello familiare, potrebbe scoraggiare l'offerta di lavoro di un secondo percettore di reddito".

Mov5Stelle : Nella #Manovra2020 investiamo 600 milioni per aiuti concreti alle famiglie. Inoltre, dal 2021, portiamo il fondo a… - u075481 : Da 1500 a 3000 euro di bonus per gli asili nido. Vorrei capire al sud, questi asili nido, dove cacchio stanno. E qu… - Carlott5S : RT @Mov5Stelle: Nella #Manovra2020 investiamo 600 milioni per aiuti concreti alle famiglie. Inoltre, dal 2021, portiamo il fondo a oltre 1… -