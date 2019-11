Berlusconi su Renzi | “Distanza assolutamente incolmabile tra noi liberali e la sinistra”

L’ultimatum di Berlusconi alla Carfagna : “Decida se restare o andare via…” L’Opa di Renzi su Forza Italia : Lievita la tensione in Forza Italia dopo l'apertura della deputata azzurra Mara Carfagna a Matteo Renzi. A scendere in campo l'ex premier in prima persona con un secco ultimatum alla vice presidente della Camera. "Decida se restare o andare via..." è stato infatti l'aut aut lanciato dal leader di FI dopo che l'ex ministro aveva definito una "suggestione" la nascita di "Forza Italia Viva" come progetto da contrapporre alla "salvinizzazione" del ...

Silvio Berlusconi - lo sfogo ad Arcore : "Chi va con Matteo Renzi è folle e traditore" : A distanza di qualche ora dalla riunione-fiume che si è tenuta venerdì 8 novembre ad Arcore, dove si è riunito il coordinamento nazionale di Forza Italia, filtrano nuove indiscrezioni relative al discorso fatto da Silvio Berlusconi al suo stato maggiore. Nel mirino del leader, Matteo Renzi e i suoi

Renzi chiama il partito di Berlusconi : “Noi approdo naturale - aspettiamo dirigenti”. Carfagna possibilista su “Forza Italia Viva” : Prove tecniche di unione tra il nuovo partito di Matteo Renzi e quello di Berlusconi. Con l’ex segretario Pd, già architetto del Patto del Nazareno, a rompere gli indugi: “Porte aperte a nuovi dirigenti”. Tutto si consuma sul palco del teatro Franco Parenti di Milano, al festival de Linkiesta: “Se Renzi dichiarasse di non voler sostenere più il governo di sinistra ma di avere altre ambizioni, Forza Italia Viva potrebbe ...

Sicilia - i renziani organizzano Italia viva : “Non siamo il partito degli ex”. Ma hanno cambiato casacca più volte : da Cuffaro a Berlusconi : “Non siamo il partito degli ex”, assicura il consigliere regionale Siciliano Luca Sammartino, recordman di preferenze nell’isola e uomo di punta di Italia viva, la nuova creatura di Matteo Renzi. Nelle prossime ore, all’Assemblea regionale Siciliana nascerà anche il gruppo parlamentare dei renziani freschi di Leopolda. Un gruppo di quattro consiglieri intanto, poi si vedrà. “Perché attorno a noi la curiosità è tanta, da ogni parte”, assicura il ...

Mariastella Gelmini a Libero : "Renzi non ci ruba voti - per un Berlusconiano seguirlo è un suicidio" : La maggioranza è fragile. Renzi con 17 senatori tiene in pugno Cinquestelle e Pd e li vuol costringere a sostituire Conte, benché lo abbia insediato lui con una manovra di Palazzo. Dem e grillini tengono duro, ma il Rottamatore è in campagna acquisti. Si dice che ci sia un drappello di parlamentari

Guido Crosetto su Matteo Renzi : "Perché è lui il vero erede di Silvio Berlusconi" : Non è "stupito" della vittoria del centrodestra in Umbria, Guido Crosetto, ex parlamentare di Forza Italia e coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia. Se la aspettava, dice, la vera sorpresa invece è Giorgia Meloni che ha doppiato Forza Italia. "Lei rappresenta oggi la nuova destra", spiega Crose

Berlusconiani - ex Dc - rutelliani - alfaniani - grillini - ciellini… Renzi è diventato Riciclatore : Berlusconiani, democristiani, rutelliani, alfaniani, grillini, ciellini e finanche massoni. C’è di tutto nel nuovo partito di Matteo Renzi che oggi compie quaranta giorni di vita. Un partito, quello di Italia viva, che continua a drenare politici da destra a sinistra, dalla Lombardia alla Sicilia. Come dire, c’è posto per tutti. E così, a oggi, la nuova creatura Renziana conta quarantacinque parlamentari (28 deputati, 17 senatori). L’ex premier ...

Silvio Berlusconi - altri cinque azzurri lasciano Fi per Matteo Renzi. L'indiscrezione di Minzolini : L'Opa di Matteo Renzi ha ottenuto risultati: dopo l'addio di Giuseppina Occhionero di Liberi e Uguali, il leader di Italia Viva è pronto ad accogliere anche gli azzurri. All'invito ai "delusi" del partito del Cav dal palco della Leopolda, avrebbero risposto in cinque. Tutti deputati, riferisce Augus

Berlusconi : "Il partito di Renzi non ha futuro" : Silvio Berlusconi è stato oggi in Umbria per una serie di incontri elettorali in vista delle regionali. Intercettato dai giornalisti, il presidente di Forza Italia ha sottolineato di essere soddisfatto della manifestazione di piazza San Giovanni, ma ha aggiunto anche che il suo partito “non si è appiattito”. “È vero il contrario”, ha aggiunto, parlando poi della cosiddetta “opa” da parte di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, su Forza ...

Silvio Berlusconi : “Renzi? Gli consiglio di rivolgersi altrove - non avrà voti di centrodestra” : In un'intervista sul 'Giorno' Silvio Berlusconi dice di non temere l'opa di Matteo Renzi: "Gli consiglio di rivolgersi altrove, di dedicarsi a rinnovare la sua metà campo, quella di sinistra. Non credo possa prendere voti di centrodestra, dopo essere stato proprio lui a far il governo più a sinistra della storia della repubblica".Continua a leggere

Matteo Renzi - riunione al Senato con gli esponenti di Forza Italia : colpo basso a Silvio Berlusconi : Mentre alla Camera si discuteva del dl imprese, al Senato Matteo Renzi avviava la caccia ai delusi Forza Italia. "Vi aspetto per rafForzare il centro", avrebbe detto con un sorriso seducente il leader di Italia Viva, a un gruppo di Senatori azzurri. E così nella Sala Garibaldi, intorno a Renzi si è

Renato Brunetta avvisa Berlusconi : "Salvini come Renzi - cannibale politico. Entrambi rimarranno soli" : A pochi giorni dal nuovo battesimo del centrodestra unito, Renato Brunetta semina dubbi in Forza Italia: "Fui io a svelare tutto l'imbroglio del patto del nazareno a Berlusconi, che invece credeva a quell'accordo. Quando ho visto che quell'accordo avrebbe comportato l'egemonismo di Renzi - prosegue

Silvio Berlusconi - 10 senatori di Forza Italia verso Matteo Renzi : "Potete anche andarvene" : Il Pd lo ha definito "terrorismo parlamentare". Il riferimento è ai continui annunci che arrivano da Italia Viva, in prima linea Matteo Renzi e Maria Elena Boschi, circa l'imminente passaggio di ulteriori parlamentari nella loro Forza politica. Terrorismo parlamentare che però non riguarda solo il P

Berlusconi prova a fermare la "campagna acquisti" di Renzi : La direzione è tracciata e ora chi non segue quella linea è a rischio. "Già è andato via Toti, chi non vuole rimanere in Forza Italia può anche uscire", dicono nel partito azzurro. Il giorno dopo la manifestazione di piazza San Giovanni a Roma Silvio Berlusconi, raccontano i suoi, è ancora arrabbiato per chi ha deciso di non partecipare alla kermesse e intenzionato ad usare il pugno di ferro. Chi non si adegua alla posizione espressa dal popolo ...