Beppe Sala contro il ministro Provenzano | scontro nel Pd | Giù le mani da

Beppe Sala è sempre più vicino a ricandidarsi come sindaco di Milano : Ha sempre detto che scioglierà la riserva quando alle elezioni comunali mancherà un anno, quindi la prossima primavera, ma il sindaco di Milano Giuseppe Sala si è per la prima volta sbilanciato un po' più del solito: "Credo che il ricandidarmi a Milano possa essere un'ipotesi molto solida", ha detto al teatro Franco Parenti dove ha partecipato al Festival Linkiesta e ha citato anche "l'amico Michael Bloomberg" che fa ha annunciato ...

Beppe Sala ha spiegato qual è il problema con il nuovo stadio di Milano : Ha detto che il problema non è lo stadio ma il fatto che intorno Inter e Milan vorrebbero costruire «hotel, uffici e centri commerciali»

Milano - Beppe Sala ora si concentra sul greenwashing. Peccato che non pedali : All’ultimo grande Friday for future s’è presentato anche il sindaco di Milano Beppe Sala: centinaia di selfie e di foto lo ritraggono sorridente tra i ragazzi della generazione Greta. E’ il patron di una città in grande spolvero, economicamente ma anche letteralmente: per citare un solo dato, nel 2019 sono stati registrati 83 giorni oltre i limiti di pm10, anche se ne sarebbero consentiti dalle Ue solo 35. Perciò ora Sala si ...

Beppe Sala : "La scissione? Renzi fa fatica a stare in comunità - preferisce un sistema che risponda solo a lui" : “Le ragioni politiche della scissione di Italia Viva sono difficili da comprendere”. Inizia così il post con cui il sindaco di Milano, Beppe Sala, commenta l’addio di Matteo Renzi al Pd: “Se l’obiettivo era quello di riorganizzare lo spazio politico in modo più coerente, temo che gli effetti, almeno al momento, siano diversi da quelli sperati. In quello stesso spazio “liberal-democratico” ...