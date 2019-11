“Basta alle salse con i derivati del petrolio al posto del tartufo”

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 12 novembre 2019) Tutti d’accordo a San Giovanni d’Asso: basta con il bismetiltiometano messo in abbondanza nei preparati cosiddetti “tartufati” in vendita nei negozi e nei supermercati. Una pratica del tutto legale ma, come sostengono i tartufai, colpevole di falsare i gusti dei consumatori. Al convegno che si è tenuto sabato in apertura della 34esima Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi lo hanno chiarito molto bene le studiose dell’Università di Siena Elena Salerni (micologa) e Lia Millucci (chimica). Hanno spiegato come il bouquet del tartufo bianco sia comda centinaia di aromi naturali diversi mentre il bismetiltiometano, molecola derivata dal, ne riproduce soltanto uno. “Usando solo quello in modo massivo – ha detto Lia Millucci – diamo un’informazione errata ai nostri recettori olfattivi, così tanto bismetiltiometano li satura e impedisce poi al consumatore di ...

