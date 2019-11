Basket | Milano perde Arturas Gudaitis per un mese | distorsione a un polso | assenza

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 12 novembre 2019) L’Olimpiadovrà fare a meno diper quattro settimane. A confermarlo è stato il coach Ettore Messina al termine della partita vinta ieri sera contro Pistoia, la terza vittoria consecutiva in campionato ha indubbiamente confortato il club meneghino che nel frattempo sta viaggiando a mille in Eurolega con sei successi consecutivi e il primo posto in graduatoria ma le condizioni fisiche del lituano non lasciano sereni. Originariamente si era parlato di unaaldella mano sinistra e di quindici giorni per il recupero ma l’allenatore è stato chiaro e ha parlato di un rientro nel giro di quattro settimane affermando che si è rimasti molti riservati per questioni di privacy.potrebbe dunque farsi rivedere in campo a metà dicembre, il match di Eurolega contro l’ASVEL del 13 dicembre potrebbe essere quello del rientro anche ...

