Basket - EuroCup 2019-2020 - 7a giornata : la Virtus Bologna a caccia della qualificazione matematica. Venezia e Brescia - impegni difficili : Continua l’EuroCup, e lo fa con la settima giornata della prima fase che vede in campo tre formazioni italiane: Virtus Bologna, Reyer Venezia e Leonessa Brescia. Tutti i confronti hanno dei significati pesanti in relazione alla classifica dei loro gironi: andiamo a scoprirli più da vicino. MACCABI RISHON LEZION-SEGAFREDO Virtus Bologna (Mercoledì 13 novembre, ore 18:30) La Virtus Bologna, con una vittoria, può qualificarsi per le Top 16 ...

LIVE Trento-Buducnost - EuroCup Basket in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra la Dolomiti Energia Trentino e Buducnost Voli, valido per la settima giornata di EuroCup. Trento, dopo la bella e, per certi versi sorprendente, affermazione alla Sinan Erdem Arena contro il Galatasaray cerca di cavalcare il trend positivo in casa contro i montenegrini del Buducnost, squadra ancora priva di vittorie in questa EuroCup ...

Trento-Buducnost Basket - EuroCup oggi : orario d’inizio - come vederla in tv e streaming : Partita fondamentale per la Dolomiti Energia Trento nella settima giornata dell’EuroCup 2019-2020. Un match assolutamente da non sbagliare per la squadra di coach Brienza, che è obbligata a vincere in casa contro i montenegrini del Buducnost Podgorica. Trento è reduce dall’importantissima vittoria in casa del Galatasaray, che ha ridato slancio alle ambizioni di qualificazione da parte della Dolomiti. Dall’altra parte c’è il Buducnost ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Trento ospita il Buducnost - partita da non sbagliare per l’Aquila : Scatterà domani la settima giornata di EuroCup 2019-2020: ci avviciniamo dunque ai primi verdetti della competizione e i punti in palio cominciano a farsi sempre più pesanti in vista dell’accesso alle top 16. Nel girone D, la Dolomiti Energia Trento ospiterà il Buducnost Voli Podgorica, formazione montenegrina che occupa l’ultimo posto della classifica. Si gioca alla “BLM Group Arena”, palla a due prevista per le ore ...

Basket - Eurocup 2019-2020 : vittoria in rimonta e col brivido per la Virtus Bologna su Ulm : Nella sesta partita del gruppo A di Eurocup 2019-2020, la prima di ritorno, la Segafredo Virtus Bologna ha battuto in rimonta al PalaDozza e col brivido la Ratiopharm Ulm per 92-91 salendo a cinque vittorie nel girone. All’inizio del primo quarto la Virtus subisce in terribile parziale di 11-0 e Ulm va avanti di 10 lunghezze mantenendo piuttosto costante il margine per tutto il primo quarto, nel quale segna ben 26 punti contro 18 ...

LIVE Virtus Bologna-Ulm 92-91 - EuroCup Basket in DIRETTA : vittoria al cardiopalma dei padroni di casa nel segno di Markovic e Weems! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. FINITA! Virtus Bologna batte Ulm 92-91. 92-91 0/2 di Delia, preghiera lanciata in area di Guenther che si infrange sul ferro! 92-91 Brava la Virtus a far passare il tempo, 3” ancora e Delia ai liberi. 92-91 Hayes mandato in lunetta è freddo, 10” da giocare. 92-89 Fallo ...

LIVE Virtus Bologna-Ulm 72-77 - EuroCup Basket in DIRETTA : emiliani a caccia della rimonta negli ultimi minuti della partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 79-79 Assist clamoroso di tocco di Teodosic per la tripla dall’angolo di Weems, timeout Ulm. 76-79 Finta sopraffina e jumper a bersaglio per Weems. 74-79 Heckmann segna di rapina. 74-77 Due liberi essenziali realizzati da Delia. 72-77 Magia di Teodosic in jumper. 70-77 Tripla di Ricci! Bologna è viva. 67-77 Hinrichs mette i piedi a posto e punisce una difesa Virtussina poco puntuale, ...

LIVE Virtus Bologna-Ulm 61-64 - EuroCup Basket in DIRETTA : si decide tutto nell’ultimo periodo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63-70 Si alza e spara con precisione anche Jerrett. 63-67 Canestro dalla media di Hunter. 61-67 Splendido scarico di Jerrett per la tripla dall’angolo di Heckmann. INIZIA L’ULTIMO QUARTO! 61-64 Si chiude il terzo periodo. 61-64 Baldi Rossi non sbaglia i liberi. 59-64 Guenther da tre in transizione, la partita vive di parziali. 59-61 Splendida penetrazione di Obst. 59-59 2/2 ...

LIVE Virtus Bologna-Ulm 52-54 - EuroCup Basket in DIRETTA : i padroni di casa ricuciono lo strappo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52-57 Krause realizza dall’angolo, Ulm scappa nuovamente via. 52-54 Guenther senza ritmo trova un canestro difficilissimo. 52-52 Tripla di Gaines che stabilisce la parità. 49-52 Contropiede dell’Ulm chiuso dalla schiacciata di Krause. 50-50 Weems colpisce dall’angolo, Virtus dominante in avvio di secondo tempo. 47-50 Il gioco da tre punti riesce invece a Gaines. 44-50 Gamble ...

LIVE Virtus Bologna-Ulm 32-37 - EuroCup Basket in DIRETTA : partita più equilibrata del previsto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34-40 Tecnico a Ricci, Willis segna il libero. 34-37 Gaines freddo dalla lunetta. 32-37 Tripla frontale di Ricci. 29-37 Obst dominante! Appena gli vengono lasciati due metri punisce il marcatore. 29-34 Penetrazione nel traffico di Philipps, poi tripla di Markovic. 26-32 Teodosic spara da tre e insacca. 23-32 Obst dalla linea dell’arco non sbaglia. 23-30 Penetrazione vincente di ...