Basket | EuroCup 2019-2020 | 7a giornata | il Buducnost espugna Trento | fatale ai bianconeri

LIVE Trento-Buducnost 69-76 - EuroCup Basket in DIRETTA : la Dolomiti è condannata da un terzo quarto da incubo; si complica il discorso qualificazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:21 Si chiude qui la nostra DIRETTA, grazie per averci e seguito e buon proseguimento di serata. Mvp dell’ incontro è sicuramente Hassan Martin, autore di un grande secondo tempo, che chiude con 18 punti e 7 rimbalzi. Cobbs non vive una felice serata al tiro (5 punti) ma è fondamentale spazzando la bellezza di 11 assist. Per Trento il miglior marcatore è Blackmon con 16 punti, 14 dei ...

LIVE Trento-Buducnost 49-64 - EuroCup Basket in DIRETTA : terzo periodo da incubo per la Dolomiti - 31-8 in favore degli ospiti che sono avanti di 15 lunghezze : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53-66 Ilic si mangia un canestro già fatto ma rimedia subito sul rimbalzo offensivo. 53-64 Cortissimo con la tripla Forray ma Craft è solo sotto canestro e ne appoggia due facili. Chiama subito timeout il coach ospite. 51-64 Corre bene il campo Trento con Craft che va dietro la schiena e poi serve Kelly per la schiacciata in solitaria. INIZIA L’ULTIMO QUARTO! 49-64 A segno i montenegrini ...

LIVE Trento-Buducnost 45-46 - EuroCup Basket in DIRETTA : 13-4 di parziale montenegrino nel quarto e la Dolomiti è sotto a metà terzo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45-50 Bamforth da tre punti! Primo vero allungo del Buducnost; Trento in evidente difficoltà. È salita prepotentemente di colpi la difesa ospite, Trento tenuta a soli 4 punti in questo terzo periodo. 45-47 1/2 per il montenegrino. Fallo di Kelly, Trento è in bonus e Ivanovic andrà in lunetta. 45-46 Li sbaglia entrambi il classe 1995. Altro fallo e altri liberi per Martin che in questa ripresa ...

LIVE Trento-Buducnost 41-33 - EuroCup Basket in DIRETTA : l’Aquila mantiene le distanze nel secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:16 Tra un quarto d’ora circa il match riprenderà. Grande prova balistica per James Blackmon nel primo quarto (4/5 da tre e 14 punti complessivi). Contenuti benissimo finora Cobbs e Bamforth, che in coppia hanno segnato solo 5 punti; il solo Nikolic (11 punti) sta provando a tenere a galla i suoi. 41-33 Forray con soli 6 secondi riesce a battere la difesa ospite e la sirena e deposita ...

LIVE Trento-Buducnost 22-13 - EuroCup Basket in DIRETTA : super difesa e un super Blackmon - Dolomiti avanti di 9 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ancora a secco Justin Cobbs, su cui stanno facendo un eccellente lavoro Craft e Forray. Termina il primo quarto! Sbaglia in penetrazione Gentile. 22-13 Forza la penetrazione al termine dei 24″ Kelly, alza la parabola e va a segno. 20-13 Cobbs trova bene in area il lettone Meiers che ne mette due al volo. 20-11 Prende bene il centro dell’area Gentile che va a segno col suo classico ...

LIVE Trento-Buducnost - EuroCup Basket in DIRETTA : inizia il match al PalaTrento : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE inizia IL match 19:29 I quintetti: Trento: Craft, Kelly, King, Blackmon, Knox; Buducnost: Cobbs, Bamforth, Martin, Bozic, Nikolic. 19:25 I giocatori stanno ultimando il riscaldamento, pochi minuti all’inizio. 19:20 Arbitri dell’incontro saranno lo spagnolo Carlos Peruga, l’estone Aare Halliko e il belga Nick Van Den Broeck. Circa dieci minuti all’inizio della ...

Basket - EuroCup 2019-2020 - 7a giornata : la Virtus Bologna a caccia della qualificazione matematica. Venezia e Brescia - impegni difficili : Continua l’EuroCup, e lo fa con la settima giornata della prima fase che vede in campo tre formazioni italiane: Virtus Bologna, Reyer Venezia e Leonessa Brescia. Tutti i confronti hanno dei significati pesanti in relazione alla classifica dei loro gironi: andiamo a scoprirli più da vicino. MACCABI RISHON LEZION-SEGAFREDO Virtus Bologna (Mercoledì 13 novembre, ore 18:30)La Virtus Bologna, con una vittoria, può qualificarsi per le Top ...

LIVE Trento-Buducnost - EuroCup Basket in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra la Dolomiti Energia Trentino e Buducnost Voli, valido per la settima giornata di EuroCup. Trento, dopo la bella e, per certi versi sorprendente, affermazione alla Sinan Erdem Arena contro il Galatasaray cerca di cavalcare il trend positivo in casa contro i montenegrini del Buducnost, squadra ancora priva di vittorie in questa EuroCup ...

Trento-Buducnost Basket - EuroCup oggi : orario d’inizio - come vederla in tv e streaming : Partita fondamentale per la Dolomiti Energia Trento nella settima giornata dell’EuroCup 2019-2020. Un match assolutamente da non sbagliare per la squadra di coach Brienza, che è obbligata a vincere in casa contro i montenegrini del Buducnost Podgorica. Trento è reduce dall’importantissima vittoria in casa del Galatasaray, che ha ridato slancio alle ambizioni di qualificazione da parte della Dolomiti. Dall’altra parte c’è il Buducnost ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Trento ospita il Buducnost - partita da non sbagliare per l’Aquila : Scatterà domani la settima giornata di EuroCup 2019-2020: ci avviciniamo dunque ai primi verdetti della competizione e i punti in palio cominciano a farsi sempre più pesanti in vista dell’accesso alle top 16. Nel girone D, la Dolomiti Energia Trento ospiterà il Buducnost Voli Podgorica, formazione montenegrina che occupa l’ultimo posto della classifica. Si gioca alla “BLM Group Arena”, palla a due prevista per le ore ...