Basket - Champions League 2019-2020 : contro Strasburgo la Dinamo Sassari cerca il terzo successo consecutivo in Europa : Si gioca alle 20.30 di domani sera al PalaSerradimigni la partita tra Banco di Sardegna Sassari e i francesi dello Strasburgo valida per la quinta giornata del gruppo A della fase a gironi di Champions League 2019-2020. I sardi di Gianmarco Pozzecco sono a tre vittorie su quattro partite nella competizione europea e cercano il terzo successo consecutivo dopo quello interno su Ostenda per 90-71 e dopo quello di martedì scorso a Torun per 113-95, ...

Paok Salonicco-Brindisi Basket - Champions League oggi : orario d’inizio - come vederla in tv e streaming : Sfida molto importante per la Happy Casa Brindisi nella quinta giornata della basketball Champions League 2019-2020. I pugliesi giocheranno in Grecia contro il Paok Salonicco e puntano alla terza vittoria europea della loro stagione. Un match assolutamente da non sbagliare per la squadra di Frank Vitucci, che deve dare continuità al bel successo casalingo contro il Besiktas. Inoltre il Paok si trova in una situazione di ...

Paok Salonicco-Brindisi Basket - Champions League oggi : orario d’inizio - come vederla in tv e streaming : Sfida molto importante per la Happy Casa Brindisi nella quinta giornata della basketball Champions League 2019-2020. I pugliesi giocheranno in Grecia contro il Paok Salonicco e puntano alla terza vittoria europea della loro stagione. Un match assolutamente da non sbagliare per la squadra di Frank Vitucci, che deve dare continuità al bel successo casalingo contro il Besiktas. Inoltre il Paok si trova in una situazione di classifica praticamente ...

Basket - Champions League 2019-2020 : Brindisi non può sbagliare contro il Paok : Obbligata a vincere! Si presenta in questo modo la Happy Casa Brindisi nel quinto turno della Basketball Champions League 2019-2020. I pugliesi giocheranno domani in Grecia contro il Paok Salonicco e puntano alla terza vittoria europea della loro stagione. Un match assolutamente da non sbagliare per la squadra di Frank Vitucci, che deve dare continuità al bel successo casalingo contro il Besiktas. Inoltre il Paok si trova in una ...

Basket - Champions League 2019-2020 : Brindisi non può sbagliare contro il Paok : Obbligata a vincere! Si presenta in questo modo la Happy Casa Brindisi nel quinto turno della Basketball Champions League 2019-2020. I pugliesi giocheranno domani in Grecia contro il Paok Salonicco e puntano alla terza vittoria europea della loro stagione. Un match assolutamente da non sbagliare per la squadra di Frank Vitucci, che deve dare continuità al bel successo casalingo contro il Besiktas. Inoltre il Paok si trova in una situazione di ...

Basket - Champions League 2019-2020 : grande prestazione di Brindisi - Besiktas battuto 84-72 : Al “PalaPentassuglia” la Happy Casa Brindisi batte con autorevolezza il Besiktas nella gara valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020. Un match ben giocato dalla squadra pugliese, che è rimasta stabilmente in vantaggio dall’inizio alla fine permettendosi anche il lusso di allungare nel secondo tempo e di chiudere i giochi con qualche minuto di anticipo. Su tutti, da evidenziare la prova di ...

Basket - Champions League 2019-2020 : grande prestazione di Brindisi - Besiktas battuto 84-72 : Al “PalaPentassuglia” la Happy Casa Brindisi batte con autorevolezza il Besiktas nella gara valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020. Un match ben giocato dalla squadra pugliese, che è rimasta stabilmente in vantaggio dall’inizio alla fine permettendosi anche il lusso di allungare nel secondo tempo e di chiudere i giochi con qualche minuto di anticipo. Su tutti, da evidenziare la prova ...

Brindisi-Besiktas - Champions League Basket oggi : orario d’inizio - tv e streaming : Torna in campo stasera, in basketball Champions League, l’Happy Casa Brindisi, reduce da una bella vittoria in campionato contro la Reyer Venezia. Il sodalizio pugliese, in Serie A, ha iniziato nel migliore dei modi e, al momento, si trova al secondo posto in classifica con 10 punti. Diverso, invece, il discorso in Europa, ove i ragazzi di coach Vitucci hanno perso due dei primi tre incontri. Fondamentale, dunque, vincere in casa ...

Brindisi-Besiktas - Champions League Basket oggi : orario d’inizio - tv e streaming : Torna in campo stasera, in basketball Champions League, l’Happy Casa Brindisi, reduce da una bella vittoria in campionato contro la Reyer Venezia. Il sodalizio pugliese, in Serie A, ha iniziato nel migliore dei modi e, al momento, si trova al secondo posto in classifica con 10 punti. Diverso, invece, il discorso in Europa, ove i ragazzi di coach Vitucci hanno perso due dei primi tre incontri. Fondamentale, dunque, vincere in casa oggi. ...

Basket - Champions League 2019-2020 : Sassari - trascinata da Spissu - Evans e Jerrells - domina l’ultimo quarto e vince sul campo del Torun : Con un quarto periodo semplicemente perfetto in entrambi i lati del campo, la Dinamo Sassari espugna il campo del Torun e conquista la terza vittoria, su quattro gare disputate, in Basketball Champions League. C’è stata partita vera per trenta minuti, ma, nel momento decisivo, i ragazzi di coach Pozzecco hanno alzato l’intensità e i padroni di casa sono stati letteralmente schiantati. Sassari piazza il primo allungo già a metà primo ...

Basket - Champions League 2019-2020 : Sassari - trascinata da Spissu - Evans e Jerrells - domina l’ultimo quarto e vince sul campo del Torun : Con un quarto periodo semplicemente perfetto in entrambi i lati del campo, la Dinamo Sassari espugna il campo del Torun e conquista la terza vittoria, su quattro gare disputate, in Basketball Champions League. C’è stata partita vera per trenta minuti, ma, nel momento decisivo, i ragazzi di coach Pozzecco hanno alzato l’intensità e i padroni di casa sono stati letteralmente schiantati. Sassari piazza il primo allungo già a metà primo ...

LIVE Torun-Dinamo Sassari 95-113 - Champions League Basket in DIRETTA : i sardi dominano il quarto quarto ed espugnano il campo dei polacchi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qua, risultato 113 a 95 per la Dinamo Sassari. I sardi hanno piazzato un parziale di 32-15 nell’ultimo periodo che ha consentito loro di vincere con ampio margine questo incontro. 95-113 Spissu col layup del +18 sulla sirena di fine partita. 95-111 Gioco da tre punti di Stefano Gentile. 95-108 Bomba di Diduszko. 92-108 Layup vincente di Evans. 92-106 Sesta bomba della partita di ...

LIVE Torun-Dinamo Sassari 80-89 - Champions League Basket in DIRETTA : parziale di 8-0 per i sardi a inizio quarto periodo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84-101 1/2 ai liberi di Gentile. parziale di 20-4 per Sassari, fin qui, nel 4/4. 84-100 BOMBA DI JERRELLS! +16 Sassari a meno di quattro minuti dalla fine. 84-97 Schiacciatona di Pierre! 84-95 Due punti per Wright. 82-95 Ancora Jerrells! Entrata e sottomano vincente per l’ex Olimpia Milano. 82-93 Jerrells risponde con il jumper. 82-91 Due punti per Wright. 80-91 McLean prende il rimbalzo ...

LIVE Torun-Dinamo Sassari 80-89 - Champions League Basket in DIRETTA : parziale di 8-0 per i sardi ad inizio quarto periodo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80-89 Bomba di Evans, +9 Sassari. 80-86 Curtis Jerrells da tre! Su assist di un gigantesco Spissu. 80-83 McLean ruba palla a Hornsby e Gentile segna il layup del +3 Sassari. Terzo quarto che va in archivio sull’80-81 in favore di Sassari. 80-81 Jerrells su assist di Spissu a due secondo dalla fine del quarto. 80-79 2/2 ai liberi di Wright. 78-79 Tecnico a Pozzecco e Wright segna il ...