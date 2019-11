Barbara Lezzi | Laura Castelli a Otto e Mezzo | Ilva | nel M5s non c' è nessun

Mittal e l'arte della fuga. Barbara Lezzi : "Non voterò mai lo scudo penale" : Barbara Lezzi viene accusata di aver fatto scappare i franco-indiani di Mittal da Taranto con un emendamento presentato sull’immunità penale. Lei, ex ministro M5S del Sud, è prima firmataria di quell’emendamento, di cui si dice “orgogliosa”, ma non ci sta a questa narrazione: “Cercano una scusa per andarsene, loro fanno sempre così” dice in un’intervista alla Verità in cui ...

Stasera Italia - Maurizio Landini e Barbara Lezzi gli ospiti della puntata di stasera : stasera Italia, gli ospiti della puntata di stasera, lunedì 11 novembre, in onda alle 20:30 su Rete 4: Maurizio Landini e Barbara Lezzi. Questa sera, lunedì 11 novembre, alle ore 20.30 su Retequattro, nuovo appuntamento con “stasera Italia”, il programma di informazione condotto da Barbara Palombelli che da qualche mese si è inserito con prepotenza nella fascia affollatissima del preserale, tra i vari game show, soap, crime e programmi dello ...

Barbara Lezzi - il suo unico merito è aver umiliato Massimo D'Alema. Ma ha ucciso il Sud : Fra i malanni del Sud c' è l' assurdità tutta italiana di un ministero per il Sud. Basta guardare ai danni politici, materiali e biologici che negli anni si sono cumulati sul Mezzogiorno d' Italia, per capire che la scelta di un dicastero dedicato è una boiata pazzesca. Leggi anche: Barbara Lezzi, l

Barbara Lezzi - "così è diventata l'anti-Di Maio". La ribelle "ha sempre creato problemi e ora sull'Ilva..." : Barbara Lezzi fa tremare i piani alti del Movimento 5 stelle e soprattutto Luigi Di Maio. "Ha sempre creato problemi, sin dall'inizio. Con la differenza che ora siamo al governo e i problemi hanno un prezzo", si sfogano i fedelissimi di Gigino. La senatrice pugliese, ex ministra per il Sud del gover

Luigi Di Maio ai ministri : "Non riesco a gestire Barbara Lezzi". E il Pd Provenzano sbotta : Nel M5s comanda l'ala dei fanatici. Questo il sunto del retroscena firmato da Augusto Minzolini su Il Giornale. E Luigi Di Maio ora è accerchiato. Il giornalista dà conto degli sfoghi del capo politico grillino, il quale lamenta di non riuscire più a gestire i suoi. In particolare sul caso dell'Ex I

Barbara Lezzi - la M5s contro Ilva : "Scudo penale - soltanto una scusa" : Per la grande fuga di Arcelor Mittal dall'Italia e la crisi profondissima dell'ex Ilva, sul banco degli imputati, ovviamente, ci è finita l'ex ministro grillino Barbara Lezzi. E la pentastellata prova a difendersi in modo un poco goffo. Queste le parole pronunciate martedì 5 novembre e rilanciate il

La nemesi di Barbara Lezzi - da Cernobbio al disastro ArcelorMittal : Roma. Tutti ora parlano di lei ma non – a differenza di qualche anno fa – come di una specie di eccezione al tipico grillismo televisivo, troppo aggressivo o troppo insipiente. Si era nella legislatura precedente e Barbara Lezzi, oggi donna simbolo del pasticciaccio-Ilva (prima firmataria dell’emend

Ilva - Teresa Bellanova contro M5s e Barbara Lezzi : "Zimbello d'Europa - ecco cosa rischiamo di diventare" : "Lo zimbello d'Europa". Teresa Bellanova è durissima sull'ex Ilva e le responsabilità politiche del governo. La ministra delle Politiche agricole, renziana e pugliese, sul Foglio richiama Pd e M5s al buon senso: "Ventimila posti di lavoro rischiano di saltare, insieme agli operai di Taranto attendon

Barbara Lezzi insulta Matteo Salvini al Senato : "Capitano dei miei stivali". Lui risponde così... : Per il caso-Ilva, nell'occhio del ciclone ci è finita la grillina Barbara Lezzi, le cui responsabilità in quanto accaduto a Taranto appaiono enormi. E al Senato è stata respinta la richiesta della Lega di informativa immediata del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, proprio sul caso Ilva. E ne

Ex Ilva - Calenda a Radio24 : “Cialtroni al governo - verrà chiusa per Barbara Lezzi. La cordata di Renzi? In Alitalia lo stanno ancora aspettando” : “Questi sono un branco di dilettanti allo sbaraglio che non ha mai lavorato un giorno fuori dalla politica, non sa cos’è una fabbrica, non sa cosa costa farla, cosa costa mantenerla. La parola giusta è cialtroni” . Così Carlo Calenda, eurodeputato di Siamo europei ed ex ministro dello Sviluppo economico, a 24 Mattino su Radio24 intervistato da Simone Spetia e Maria Latella. Calenda ha commentato le mosse della maggioranza che hanno portato ...

Festa Cinque Stelle a Napoli - Casaleggio attacca gli assenti : "Giulia Grillo e Barbara Lezzi hanno sbagliato" : Tensione tra disoccupati e ex militante. Oggi e domani tra i padiglioni della Mostra d’Oltremare è in programma la Festa per i dieci anni del Movimento