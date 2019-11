Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 12 novembre 2019) In prospettiva occorre pensare per tempo a unadi sistema. Gli investitori e i risparmiatori hanno bisogno di certezze. Per UpBilancio la nuova Ace aiuterà in particolare le imprese minori

fisco24_info : Bankitalia: ampia riforma fiscale e interventi sulle clausole Iva: In prospettiva occorre pensare per tempo a una r… -