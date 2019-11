Babbo Natale da bambino? Lo spot di Sainsbury’s se lo immagina così : Uno spot in pieno stile natalizio quello pubblicato nelle scorse ore da Sainsbury’s, seconda catena di supermercati del Regno Unito. Siamo nella Londra vittoriana in un contesto caratterizzato da orfanelli, ingiustizie e povertà estrema. Il piccolo Nicholas, orfano costretto a lavorare come spazzacamino, viene arrestato con l’accusa di aver rubato un mandarino. Il piccolo viene salvato dalla signora Sainsbury, che gli dona un sacco di ...

Saverio Raimondo in libreria per dare voce a Babbo Natale : “Sul mio conto girano già sin troppe leggende o, come le chiamano adesso, fake news; a cominciare dal fatto che io non esista. Beh, eccomi qui!”. Dopo quasi due secoli, quest’anno Babbo Natale non porterà regali; ma risponderà a tutte le lettere ricevute negli anni: rivelandosi un osservatore cinico e beffardo delle nostre vite e del mondo che viviamo. Un Babbo Natale come non lo avete mai letto, perché a dargli voce è il caustico e irriverente ...

Sara Errani - servizio dal basso e frecciatina agli hater : “criticate solo in Italia - scrivete una lettera alla WTA o a Babbo Natale” : Sara Errani risponde alle critiche in merito al suo servizio dal basso con un lungo post social: la tennista romagnola chiude la bocca agli hater Da qualche mese a questa parte Sara Errani ha iniziato ad adottare il servizio dal basso, al fine di trovare la soluzione ad alcuni problemi in battuta che la perseguitavano dal suo rientro nel circuito. La tennista romagnola è finita nel mirino della critica per un colpo ‘inusuale’, ...