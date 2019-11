Axa Italia lancia prima quotazione vocale mercato assicurativo

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 12 novembre 2019) Roma, 12 nov. (Adnkronos) – Da oggi si potrà chiedere all’assistentedi Google un preventivo per la protezione casa di Axa Assicurazioni. Come? Sarà sufficiente pronunciare la formula ‘Ok Google, fammi parlare con Axa” e in poche e semplici parole, si potrà avviare una conversazionecon Letizia, il chatbot di Nuova Protezione Casa per chiedere un preventivo e avere informazioni sulle garanzie. Letizia, infatti, è in grado di spiegare il contenuto delle singole garanzie con esempi tratti dalla quotidianità e, sulla base della conversazione, può suggerire le opzioni migliori per le esigenze del cliente aiutandolo attivamente durante la configurazione della propria polizza. Per elaborare il preventivo bastano solo la tipologia di abitazione, il Cap e i metri quadrati, e sulla base di questi dati Letizia riuscirà a calcolare il prezzo base. Per ...

