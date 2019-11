Australia | emergenza incendi soprattutto a Sydney

In Australia l’emergenza incendi è “catastrofica” : Si parla di centinaia gli incendi attivi in queste ore in tre grandi regioni dell’Australia: Nuovo Galles del Sud – dove è stato dichiarato lo stato di pericolo “catastrofico” – Queensland, a nord, e con minore intensità nella Western Australia. Diversi sono anche i roghi che lambiscono i territori limitrofi alla città di Sidney. Oltre un milione di ettari di territorio è già rimasto incenerito con oltre 150 proprietà andate distrutte e ...

Emergenza incendi - mai così tanti in Australia : oltre 80 roghi - mille chilometri di fuoco : Non solo la California è colpita dagli incendi, anche in Australia è allarme rosso: secondo le autorità un numero senza precedenti di incendi boschivi sta colpendo lo stato del New South Wales, nel sud est del Paese. Più di 80 roghi, alimentati da forti venti e da una temperatura di 35 gradi, stanno bruciando diverse aree, molte delle quali già colpite dalla siccità. Numerose sono le persone intrappolate nelle loro case e le autorità non sono in ...

Emergenza incendi in Australia : 3 morti - decine di feriti - centinaia di abitazioni distrutte [FOTO] : Gli incendi in Australia sono responsabili di almeno tre morti, decine di feriti e 150 abitazioni distrutte. Ormai si parla di “Emergenza senza precedenti” in vaste aree della parte orientale dell’Australia. I media riferiscono di una vittima, trovata dai vigili del fuoco all’interno di un’auto incendiata vicino Glen Innes, a nord di Sydney. Nella stessa regione, una donna è stata tratta in salvo dai pompieri, ma è morta ...

