ATP Finals – Berrettini gonfia il petto | “voglio riuscire a battere questi campioni | ecco

ATP Finals – Non è ancora finita per Berrettini - ecco le combinazioni che gli regalerebbero la semifinale : Nonostante la sconfitta con Djokovic e Federer, il tennista azzurro ha ancora una piccola possibilità di qualificarsi alle semifinali delle ATP Finals Due partite e due sconfitte per Matteo Berrettini alla prima partecipazione alle ATP Finals, in corso di svolgimento alla O2 Arena di Londra. AFP/LaPresse Dopo aver ceduto a Djokovic all’esordio, l’azzurro non ha avuto scampo nemmeno contro Federer, riuscito ad imporsi in due set ...

VIDEO Berrettini-Federer 6-7 - 3-6 - ATP Finals 2019 : highlights e sintesi della partita : Nella seconda giornata del torneo di singolare delle ATP Finals di tennis, dopo la sconfitta contro Novak Djokovic, arriva per Matteo Berrettini, impegnato nel primo singolare del Gruppo Bjorn Borg, il secondo stop contro lo svizzero Roger Federer. Di seguito il meglio della sfida. highlights Berrettini-Federer 6-7 3-6 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

Matteo Berrettini - contro Federer c’è gara ma arriva la seconda sconfitta alle ATP Finals : Finisce 7-6 6-3, con il rammarico per come è andato il tie-break e per il black out nel primo gioco del secondo set. Non è la batosta presa da Novak Djokovic, ma la sostanza non cambia: Matteo Berrettini perde anche il secondo match della sua avventura alle Atp Finals di Londra. Il numero 8 al mondo non riesce neanche stavolta a battere il mito Roger Federer. A quattro mesi dalla lezione negli ottavi di Wimbledon, il tennista azzurro è stato ...

Berrettini-Thiem - ATP Finals 2019 : data - programma - orario e tv : Si giocherà tra due giorni, giovedì 14 novembre, la terza ed ultima giornata del Gruppo Bjorn Borg del torneo di singolare delle ATP Finals di Londra, in Inghilterra: la prima partita in programma metterà di fronte l’azzurro Matteo Berrettini e l’austriaco Dominic Thiem, nel match che scatterà non prima delle ore 15.00 italiane. La sfida sarà visibile in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena ed in streaming su SkyGo, mentre OA Sport ...

LIVE Berrettini-Federer 6-7 - 3-6 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : l’azzurro lotta ma a spuntarla è lo svizzero in due set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Berrettini-Federer La nostra DIRETTA LIVE testuale termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. Berrettini con questa sconfitta è con un piede fuori dalle Finals, sarà decisiva la sfida di giovedì contro Thiem dove l’azzurro deve vincere e cercare di farlo con lo scarto più ampio possibile. Finita qui, dunque, la partita. ...

ATP Finals 2019 : Roger Federer si riscatta - Matteo Berrettini migliora rispetto all’esordio - ma perde in due set : Seconda sconfitta per Matteo Berrettini alle ATP Finals di Londra. Il romano gioca un match migliore rispetto a quello d’esordio contro Novak Djokovic, ma non basta per battere Roger Federer, che si impone con il punteggio di 7-6(2) 6-3 ed è certamente in corsa per la qualificazione alle semifinali, mentre per Berrettini la questione è appesa all’esito di Djokovic-Thiem di questa sera. Per l’elvetico, dopo la sconfitta proprio ...

Tennis - Matteo Berrettini lotta ma perde con Roger Federer alle ATP Finals : Una buona partita non basta a Matteo Berrettini che dopo essere stato sconfitto da Djokovic al Masters perde anche da Roger Federer. Il Tennista svizzero ha vinto in due set (7-6 6-3). Berrettini è praticamente fuori dalle ATP Finals. Federer invece si giocherà tutto giovedì quando affronterà Djokovic.Continua a leggere

ATP Finals – Berrettini fa soffrire Federer - ma il ‘Re’ si impone in due set : Matteo Berrettini fa soffrire Roger Federer portandolo al tie-break nel primo parziale di gioco ma lo svizzero si impone in due set Matteo Berrettini lotta, ma Roger Federer è di un’altra categoria. Sicuramente un netto miglioramento per il tennista azzurro che, dopo l’esordio da incubo nel quale è stato spazzato via da Novak Djokovic, superata l’emozione della prima volta dà del filo da torcere a Roger Federer. Del resto lo svizzero ha ...

LIVE Berrettini-Federer 6-7 - 1-2 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : break in avvio di secondo set dell’elvetico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Dritto in contropiede di Berrettini appena largo. 1-3 Berrettini risponde alla grande sulla seconda del rivale ma spreca tutto mandando sugli spalti il dritto. 40-0 Altro serve and volley di Federer che compie una magia con la palla nei piedi. 30-0 Prima vincente dello svizzero. 15-0 Serve and volley che premia Federer. 1-2 ACE! Turno di battuta tenuto a zero, buona reazione di Berrettini ...

LIVE Berrettini-Federer 6-7 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : l’azzurro lotta ma perde il primo set al tiebreak! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Rovescio completamente sbagliato da Federer. 0-1 Rovescio del romano sul nastro, momento topico dell’incontro. 0-40 Dritto di Berrettini in corridoio, subito tre palle break per Federer. 0-30 Discesa a rete ben orchestrata da Berrettini ma la volèe è bassa e termina in rete. 0-15 Rovescio di Federer in contropiede che pizzica la riga. INIZIATO IL SECONDO SET. 2-7 Risposta di ...

LIVE Berrettini-Federer 5-6 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : l’azzurro serve per allungare il primo set al tiebreak : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Prima forte, schiaffo al volo e smash a chiudere, reazione rabbiosa del romano! 30-40 Rimane corto l’attacco a Berrettini e Federer ne approfitta, prima palla break per lo svizzero. 30-30 Palla corta pregevole dell’azzurro! 15-30 Prova a reagire Berrettini con una prima vincente. 0-30 Stavolta il dritto finisce sotto il nastro, primo momento di difficoltà per il romano. 0-15 ...

LIVE Berrettini-Federer 4-5 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : l’azzurro serve per tenere vivo il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 ACE CENTRALE! 30-0 Dritto poderoso dell’azzurro che non lascia scampo al rivale. 15-0 Scappa via il dritto dell’elvetico, questo colpo proprio non gira oggi. 4-5 Spinge bene stavolta Federer che però non sembra al meglio. 40-15 Rovescio di Berrettini sul nastro, l’azzurro si mangia le mani. 30-15 Altro dritto di Federer in corridoio. 30-0 Ancora una risposta sulla ...

LIVE Berrettini-Federer 3-4 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : primo set ancora senza break - i due tennisti sono lucidi al servizio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Federer chiude il game con un ace. 40-15 Serve and volley di Federer, il passante di Berrettini è lungo di pochi centimetri. 30-15 Discesa a rete coraggiosa dell’elvetico che chiude con una difficile volèe morbida. 15-15 Dritto di Federer sul nastro, svizzero poco lucido. 15-0 Berrettini prova a spingere con il dritto ma non trova il campo. 3-3 Prima vincente per evitare ...

LIVE Berrettini-Federer - ATP Finals 2019 in DIRETTA : si comincia - l’azzurro ci crede! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:59 C’è ancora attesa per l’apparizione di Federer e Berrettini, i quali stanno raccogliendo tutte le forze, soprattutto psicologiche, da mettere in campo tra qualche minuto. 14:55 Stasera alle ore 21 circa ci sarà poi l’incontro tra Djokovic e Thiem, con il vincitore che metterà una forte ipoteca sulla qualificazione alle semifinali. 14:50 Il doppio in programma prima ...