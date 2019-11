Astronomia | Hubble “cattura” galassia distante grazie all’effetto “lente gravitazionale”

Astronomia : nuovi ritratti per la raccolta di Hubble : Una galassia solitaria ma non troppo e una nebulosa che ospita un vivaio di stelle giovani e scintillanti: i due oggetti celesti, diversi per tipologia e collocazione, sono accomunati dall’essere i protagonisti delle nuove immagini realizzate da Hubble. Ngc 1706 (in alto a sinistra), scoperta da John Herschel nel 1837, è un’armoniosa galassia a spirale che si trova a circa 230 milioni di anni luce dalla Terra nella costellazione del Dorado. Fa ...

Astronomia : il telescopio Hubble cattura uno “spettro” tra le stelle : In occasione di Halloween, è stata pubblicata una nuova immagine “catturata” dal telescopio spaziale NASA/ESA Hubble: si tratta di 2 galassie di dimensioni simili, coinvolte in una collisione che appare come un viso spettrale. L’osservazione è stata effettuata il 19 giugno 2019, in luce visibile dall’Advanced Camera for Surveys del telescopio. Sebbene le collisioni tra galassie siano comuni – soprattutto ...

Astronomia - Messier 86 : una galassia dalla natura incerta - non è sfuggita allo sguardo indagatore di Hubble : Messier 86 è una galassia dall’aspetto discusso che non è sfuggita allo sguardo indagatore di Hubble: nota anche come Ngc 4406, è stata scoperta dall’astronomo francese Charles Messier nel 1781 e si trova a oltre 55 milioni di anni luce dalla Terra, nella costellazione della Vergine. Da un punto di vista morfologico, Messier 86, che si presenta come un grande punto luminoso, non è stata classificata: a distanza di oltre 200 anni dalla sua ...