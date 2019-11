Ascolti TV | Social Auditel 11 novembre 2019 | Non è la D’Urso prima tendenza | il bacio

Fonte : spettacoloitaliano

(Di martedì 12 novembre 2019)11: Live - Non è la D'Urso al primo posto nel trending topic italiano con +9.000 Tweet.Report nuovo record di Tweet, Stasera tutto è possibile è secondoLive Non è la D’Urso si conferma il programma tv più seguito del lunedì sera. L’hashtag ufficiale #noneladurso, primo trend italiano, raggiunge +9.000 Tweet, in aumento rispetto alla scorsa puntata anche grazie a diverse tendenze correlate come: Taylor (Taylor Mega +155.000 Tweet); Barbara +46.500 Tweet; Gabriel Garko.Al secondo posto nel trending topic “Stasera tutto è possibile” con +4.000 Tweet. Al terzo posto nel TT, troviamo Quarta Repubblica con +3.644. Nuovo record per Report. Il programma d’inchiesta di Rai 3 ha ottenuto +9.000 Tweet con l’hashtag ufficiale #Report in aggiunta alla#Meloni +4.300. Su Italia 1, sono stati scritti +1.300 Tweet per I Pirati ...

