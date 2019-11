Arrestato o' Principe di Tor Bella | vita stile Gomorra e feste ai domiciliari coi

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 12 novembre 2019) Turni, mansioni, vedette, pusher nascosti tra gli androni dei palazzi per non farsi notare e licenziamenti immediati in caso di errori gravi. Scoperta dai carabinieri un’organizzazione dedita al traffico di cocaina tra le palazzine popolari di via dell’Archeologia a TorMonaca, periferia ‘difficile’ della Capitale. Venti gli arresti scattati all’alba, tra loro tre donne. A capo del gruppo, secondo gli investigatori, c’era il 29enne Vincenzo Nastasi detto ‘Bambo’. Si faceva chiamare ‘o’, come uno dei personaggi die, come tutti i capi di organizzazioni criminali, era temuto e spregiudicato.Due anni fa per il suo compleanno organizzò una grande festa con la partecipazione di un cantante neomelodico come “special guest” e pubblicò foto su Facebook nonostante in quel periodo fosse ai ...

repubblica : Droga, arrestato o' Principe di Tor Bella: viveva stile Gomorra e organizzava le vedette dello spaccio [aggiornamen… - repubblica : Droga, arrestato o' Principe di Tor Bella: organizzava e licenziava le vedette dello spaccio - RedazioneLaNews : Droga, arrestato o' Principe di Tor Bella: viveva stile Gomorra e organizzava le vedette dello spaccio -