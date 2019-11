ArcelorMittal | governo in alto mare Le controproposte di Conte e le tensioni M5s su

ArcelorMittal - governo in tilt. Le controproposte di Conte e le tensioni M5s su scudo : Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, riferiscono fonti parlamentari, ha inviato ad Arcelor Mittal le controproposte del governo affinche' si riprenda la trattativa sull'ex Ilva. Tra queste anche la possibilita' di uno scudo penale, oltre alla revisione del contratto d'affitto e alla eventualita' della cassa integrazione per i lavoratori. Ma al momento non ci sarebbe stata alcuna risposta. Anzi, i legali di ...

Il governo valuta il sì allo scudo penale se ArcelorMittal farà rientrare gli esuberi : Spazzare via qualsiasi ipotesi di esuberi, sedersi al tavolo a trattare e il governo sarebbe pronto a ripristinare subito uno scudo penale che abbia, però, validità erga omnes. Ma in cambio ArcelorMittal dovrebbe garantire il mantenimento di tutti i posti di lavoro. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, avrebbe ribadito la linea seguita dal governo ad alcuni esponenti della maggioranza. Lo riferiscono fonti parlamentari all'AGI. ...

Il governo valuta il sì allo scudo penale se ArcelorMittal farà gli rientrare i 5mila esuberi : Spazzare via qualsiasi ipotesi di esuberi, sedersi al tavolo a trattare e il governo sarebbe pronto a ripristinare subito uno scudo penale che abbia, però, validità erga omnes. Ma in cambio ArcelorMittal dovrebbe garantire il mantenimento di tutti i posti di lavoro. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, avrebbe ribadito la linea seguita dal governo ad alcuni esponenti della maggioranza. Lo riferiscono fonti parlamentari all'AGI. ...

Ex Ilva - Conte-ArcelorMittal : condizioni/ Norma Renzi su scudo penale inguaia Governo : Ex Ilva, domani il vertice decisivo Conte-ArcelorMittal: le condizioni del premier. Renzi con doppio emendamento sullo scudo penale 'inguaia' il Governo

Ex Ilva - l'intenzione del Governo è trattare con ArcelorMittal : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte domani, martedì 12 novembre, potrebbe incontrare i vertici di ArcelorMittal, ma la strada rimane tutta in salita. Venerdì, durante la trasferta a Taranto, in una conferenza stampa lampo, Conte ha ammesso di non avere soluzioni a portata di mano, ma ha promesso di lavorare ad una cabina di regia che interpelli tutti per salvare il siderurgico più grande d'Europa. Al momento l'intenzione del Governo è ...

Ex Ilva - verso incontro martedì tra governo e ArcelorMittal : Il faccia a faccia, ufficialmente, non è ancora stato fissato. In un primo momento si era parlato di tempi più stretti, con il vertice che si sarebbe potuto tenere lunedì. Ora si fa strada l’ipotesi di uno slittamento al giorno successivo

Ilva e ArcelorMittal - Vespa sul governo : 'Duri e puri mettono in croce Conte e Di Maio' : Il problema relativo al possibile addio di ArcelorMittal all'ex Ilva di Taranto sta avendo grande spazio nelle prime pagine nazionali. Diretta conseguenza del fatto che in ballo ci sono migliaia di posti di lavoro e che la 'fuga' della multinazionale potrebbe generare conseguenze importanti sotto il profilo economico e sociale per l'Italia. Tuttavia, la questione può essere anche politica ed è proprio su questo campo che Bruno Vespa ha scelto di ...

Ex Ilva : lunedì 11 nuovo incontro Governo-ArcelorMittal : Il presidente del Consiglio rivedrà i vertici della multinazionale per provare a trovare una soluzione alla vicenda dello stabilimento pugliese. Ma intanto il ministro degli Esteri Di Maio torna ad attaccare i Mittal: «Si siedano al tavolo e ritirino quel ricatto»

ArcelorMittal - Luigi Di Maio : "Se il Pd presenta un emendamento sullo scudo penale è un problema per il Governo" : “La linea di Conte è quella che ha permesso di smascherare A.Mittal” sullo scudo penale. “Questo tema del pretesto neanche Mittal l’ha usato e ora vedo che una parte del sistema, anche mediatico”, concentrandosi sull’immunità, “invece di stare con i lavoratori dimostra di stare con Mittal”. Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio al termine della riunione con i ministri del ...

Ex Ilva - Conte : «Con ArcelorMittal aperti alla trattativa 24 ore su 24»? Vertice di tre ore - bufera nel governo : trattativa in salita, ma aperta tra governo e ArcelorMittal sull'ex Ilva. Sul dossier «è scattato un allarme rosso, nessuna responsabilità sulla decisione...

Ex Ilva - Bonelli : “ArcelorMittal è un moderno colonizzatore - il governo sta subendo” : “In questo Paese si lavora in emergenza, sempre. Dal sequestro dell’Ilva sono passati 7 anni e 6 governi hanno pensato solo a fare decreti per regalare l’immunità penale prima ai commissari e poi agli acquirenti. Una follia, l’unico caso in Ue. Di fronte a una grande crisi è mancata una visione politica”. Angelo Bonelli, leader dei Verdi, riporta tutto ai fatti e ora che lo Stato rischia di ritrovarsi in mano le ...

Ilva - a Palazzo Chigi in corso il vertice<br> tra il governo e ArcelorMittal : Potrebbe essere un giorno decisivo quello di oggi nell'ambito della crisi Ilva. Il governo, infatti, incontra a Palazzo Chigi i vertici di ArcelorMittal per discutere della risoluzione del contratto chiesta dal colosso anglo-indiano. Da una parte ci saranno il Premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, dall'altra l'ad di ArcelorMittal Italia Lucia Morselli, il numero uno della famiglia ...

Ex Ilva - Lezzi : “ArcelorMittal sta bleffando. Sarei disposta a far cadere il governo su caso Taranto” : "Evidentemente, la multinazionale indiana, sta bleffando. Lo scudo penale non è nel contratto e non serve. Ci sono già l'articolo 51 del codice penale e la 231": così la senatrice pentastellata Barbara Lezzi difende la battaglia degli ultimi mesi sull'ex Ilva di Taranto. L'ex ministra per il Sud sarebbe anche disposta a far cadere il governo per la questione: "Sono disposta nella misura in cui si parla della tutela della salute di un intero ...

Ex Ilva - Conte : “Inaccettabile posizione di ArcelorMittal - governo vuole mantenere livelli occupazionali” : “La posizione espressa oggi da ArcelorMittal è inaccettabile, il governo è determinato nel voler mantenere i livelli occupazionali attuali“. A dirlo, di fronte ai sindacati riuniti a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo l’annuncio della multinazionale di voler abbandonare il sito produttivo di Taranto. L'articolo Ex Ilva, Conte: “Inaccettabile posizione di ArcelorMittal, governo vuole ...