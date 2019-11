Apocalisse a Venezia | acqua alta record Due morti a Pellestrina | danni alla basilica di

Apocalisse a Venezia : Non rientra l'allarme alta marea a Venezia. Nonostante il nuovo picco delle 10.30 sia risultato inferiore ai 148 centimetri previsti dal Centro Maree, toccando i 138 centimetri, l'emergenza continua e desta grande preoccupazione. Del resto, nella città lagunare l'acqua alta non raggiungeva questi livelli dal 1966 e si cominciano a contare i danni. Il ministero per i Beni culturali ha attivato l'unità di crisi per la verifica e la messa in ...