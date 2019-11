Anticipazioni Una Vita al 22 novembre | Peña parte per l' Africa senza salutare Flora

Una Vita/ Anticipazioni puntata 12 novembre : Ursula prossima vittima di Samuel! : Una Vita, Anticipazioni oggi, 12 novembre: Lucia tradisce Don Telmo, è la fine? Intanto Rosina e Susana ne combina un'altra...

Anticipazioni Una Vita : Alexis muore davvero? Paura per Rosina e Susana : Una Vita Anticipazioni: Rosina e Susana assistono alla ‘morte’ di Alexis Le Anticipazioni di Una Vita vedono Rosina e Susana nei guai. Le due amiche di Acacias stanno seguendo insieme delle lezioni del maestro Venancio, in un’accademia di belle arti. Ed è proprio durante il corso che accade qualcosa di davvero sconvolgente. Scendendo nel dettaglio […] L'articolo Anticipazioni Una Vita: Alexis muore davvero? Paura per ...

Una Vita Anticipazioni dicembre : Susana e Rosina coinvolte nella morte di Alexis : Nel corso del mese di dicembre ad Una Vita si assisterà a dei cambiamenti di scena molto interessanti. Particolare attenzione sarà data a Susana e Rosina, le quali decideranno di iscriversi ad un'accademia d'arte. Questa esperienza, però, si rivelerà particolarmente turbolenta per le due protagoniste, poiché saranno coinvolte indirettamente nella morte del modello Alexis. Il direttore della scuola Venancio approfitterà della situazione e ...

UNA VITA - Anticipazioni e trame puntate dal 17 al 22 novembre 2019 : anticipazioni e trame telenovela Una VITA da domenica 17 a venerdì 22 novembre 2019: Flora non accetta che Peña abbia deciso di trasferirsi momentaneamente in Africa per portare a termine la missione scientifica intrapresa dal padre Cesar. Venancio, il proprietario della scuola di disegno, rivolge delle esplicite lusinghe a Susana. Raul ruba una statuetta preziosa da casa di Samuel, al fine di rivenderla, ma cambia idea appena Carmen lo esorta a ...

Una vita - Anticipazioni : Telmo e Lucia si riavvicinano grazie a un'epidemia di influenza : Nuove ed avvincenti puntate di Una vita attendono i telespettatori anche nel corso delle prossime settimane, dove vedremo come il rapporto tra padre Telmo e Lucia subirà un nuovo cambiamento, dopo la condanna per abuso del giovane sacerdote. Nonostante Samuel abbia fatto di tutto per sbarazzarsi del rivale, le anticipazioni svelano infatti che la Alvarado si riavvicinerà al Martinez e lo farà a seguito di un'epidemia di influenza che colpirà gli ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di martedì 12 e mercoledì 13 novembre 2019 : anticipazioni puntata 876 di Una VITA di martedì 12 e mercoledì 13 novembre 2019: Carmen ha appreso che Ursula ha accolto suo figlio Raul in casa parrocchiale, ma non gradisce affatto la notizia e minaccia la Dicenta… Samuel vuole costringere Ursula a lasciare il quartiere e ordina a Cesareo di aiutarlo in tal senso. Così facendo, e senza la protezione di Telmo, la donna è in pericolo! Il giovane Raul scrive a suo padre “Adone” ...

Una Vita Anticipazioni : SUSANA e ROSINA scoprono l’inganno di Venancio e Alexis : Archiviato lo scandalo legato alla rappresentazione teatrale saffica scritta da Leonor (Alba Brunet), SUSANA Seler (Amparo Fernandez) e ROSINA Rubio (Sandra Marchena) verranno coinvolte in una storyline nuova di zecca nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita. Se ci avete letto in precedenza, sapete che questo coinciderà con l’arrivo di don Venancio (Pedro Rebollo), il proprietario di un’accademia di belle arti dove ...

