Andrea Damante copia un influencer hawaiano? foto

“Ridicolo!”. Andrea Damante - che figuraccia : le foto sui social sono la prova schiacciante : Andrea Damante è senza alcun dubbio uno dei personaggi televisivi più amati e seguiti degli ultimi anni. Lo confermano i numeri da record di seguaci e follower su Instagram, dove è seguito da oltre due milioni di account. Ha iniziato a Uomini e Donne: Andrea Damante è stato il tronista che restituito fiducia nel programma al pubblico e ha riscosso un grandissimo successo. In seguito si è dedicato all’attività di modello e alla musica – tra la ...

Andrea Damante copia le foto di Jay Alvarrez : l’hawaiano su tutte le furie : Andrea Damante accusato da Jay Alvarrez di avergli copiato le pose e non solo Non è la prima volta che si sente parlare di Jay Alvarrez, un influencer hawaiano a cui Andrea Damante si sarebbe ispirato per alcuni suoi scatti e per il suo tatuaggio. La cosa non era passata inosservata al bel biondino, che […] L'articolo Andrea Damante copia le foto di Jay Alvarrez: l’hawaiano su tutte le furie proviene da Gossip e Tv.

La Mazzocato smentisce il flirt con Andrea Damante : 'Sono fidanzata - lui è solo un amico' : Cosa c'è tra Andrea Damante e Nicole Mazzocato? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da qualche settimana, e più precisamente da quando i due ex di Uomini e Donne sono stati visti insieme in varie occasioni. La giovane influencer, stanca di sentire voci non vere sul suo conto, ha usato i social network per chiarire che il dj è soltanto un amico e che lei è felicemente fidanzata. Nicole e Andrea non stanno insieme: ...

Andrea Damante e Nicole Mazzocato. Il gossip sugli ex UeD è pazzesco e lei ‘racconta’ tutto : Negli ultimi giorni era circolata la notizia che Andrea Damante si stesse vedendo con una ragazza di nome Chiara, ma non è mai stato confermato se si trattasse di semplice amicizia o di vera e propria frequentazione. In molti avevano notato che la donna assomigliasse non poco all’ex fidanzata Giulia De Lellis. Ma ora è tempo di nuove conoscenze per lui. Nelle scorse ore l’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ è stato avvistato con un’altra ex ...

Andrea Damante : in disco con Nicole Mazzocato - ex U&D - e a un evento con Taylor Mega : La vita sentimentale di Andrea Damante, continua a far discutere: il ragazzo, che dopo la rottura con Giulia De Lellis non ha ufficializzato nessuna relazione, è costantemente al centro del gossip per i suoi flirt o presunti tali. Dopo essere stato paparazzato al fianco di Taylor Mega ad un evento sportivo qualche giorno fa, ieri sera il dj si è fatto rivedere con una ragazza che si diceva fosse la sua nuova fiamma: l'ex corteggiatrice di Uomini ...

Taylor Mega e Andrea Damante molto complici : aria d’intesa tra loro? : Andrea Damante e Taylor Mega sorpresi a un evento insieme: c’è del feeling? In questi ultimi giorni Andrea Damante ha fatto molto discutere per alcuni rumor circolati sulla sua vita privata. Difatti, in base a queste indiscrezioni, pare che l’ex tronista di Uomini e Donne abbia iniziato una relazione con Chiara Montemurro. Tuttavia oggi il settimanale Nuovo ha pubblicato alcuni scatti che hanno fatto finire Andrea Damante nuovamente ...

Così Andrea Damante ha insultato la De Lellis : Nessuno si sarebbe mai aspettato quello che è successo sabato scorso, nella notte del 2 novembre 2019, al termine della serata di Andrea Damante come deejay di una famosa discoteca di Milano Marittima. Sono sempre più pressanti, infatti, alcune voci in rete secondo le quali non solo l’ex tronista di Uomini &Donne avrebbe apostrofato come una poco di buono la sua ex, ma avrebbe addirittura lasciato la discoteca in dolce compagnia.\\Ma andiamo ...

Andrea Damante - possibile affronto a Giulia De Lellis in disco : 'Baby sitter di Iannone' : È un'indiscrezione davvero spiazzante quella che alcuni blog stanno riportando in queste ore: pare che Andrea Damante abbia insultato Giulia De Lellis durante una serata in discoteca risalente allo scorso 2 novembre. In rete, dunque, si dice che l'ex tronista di Uomini e Donne abbia apostrofato l'influencer come una poco di buono mentre chiacchierava con una fan: il ragazzo, infine, sarebbe andato via dal locale con una persona che non è Chiara ...

Belen - gita in famiglia sul lago di Como. E spunta il gossip con Andrea Damante… : gita al lago per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La coppia, che è recentemente tornata assieme, si concede spesso periodi di relax e stavolta è partita alla volta del lago di Como assieme al piccolo Santiago, mentre dal passato della showgirl spunta il pettegolezzo su una sua presunta love story segreta (di qualche tempo fa) con Andrea Damante. La coppia è stata fotografata da “Chi” mentre solca sul gommone le acque care a George Clooney, ...

“Belen Rodriguez e Andrea Damante hanno avuto un rapporto clandestino” : “Belen Rodriguez e Andrea Damante hanno avuto un rapporto clandestino“. A sganciare l’indiscrezione-bomba è il settimanale Chi, secondo cui la showgirl argentina e l’ex tronista hanno avuto una relazione segreta tempo fa, quando lei era ancora fidanzata con Andrea Iannone e lui invece con Giulia De Lellis. Tutto sarebbe nato da un’amicizia favorita da una conoscenza in comune, Ignazio Moser, il fidanzato della ...

Andrea Damante avrebbe tradito la De Lellis anche con Belen : lo riferisce 'Chi' : Uno scoop a dir poco clamoroso è stato lanciato sull'ultimo numero della rivista 'Chi' diretta da Alfonso Signorini e ha a che fare con due personaggi molto popolari e amati dal pubblico. Parliamo di Belen Rodriguez, la showgirl argentina più seguita e apprezzata dal pubblico italiano e Andrea Damante, l'ex tronista di Uomini e donne noto per la sua relazione con Giulia De Lellis. Stando a quanto riportato sulla rivista di gossip, tra Andrea e ...

“Flirt tra Belen Rodriguez e Andrea Damante” : lei stava con Andrea Iannone - lui con Giulia De Lellis : Dalle “Chicche di gossip” del settimanale Chi arriva un’indiscrezione di quelle clamorose. Riguarda nientemeno che Belen Rodriguez e Andrea Damante, che – il condizionale è d’obbligo – avrebbero avuto un flirt parecchio tempo fa. Attenzione, non si parla di alcun tradimento ai danni di Stefano De Martino, il marito di Belen con cui ha ritrovato l’amore e sta vivendo una delle pagine più felici della sua ...

Belen Rodriguez e Andrea Damante hanno avuto una relazione clandestina? : "Un pettegolezzo, rimasto segreto per molti mesi, infiamma il mondo del gossip. Si sussurra di un rapporto clandestino, parliamo di circa un anno fa, tra Belen Rodriguez (allora fidanzata con Andrea Iannone) e Andrea Damante (a quel tempo legato a Giulia De Lellis). In molti si chiedono allora se il grande amore tra Giulia De Lellis e Iannone non sia nato come una ripicca ad alto livello". A lanciare l'indiscrezione è il settimanale Chi nel ...

Belen Rodriguez e Andrea Damante Hanno Avuto un Rapporto Clandestino? : Belen Rodriguez e Andrea Damante Hanno Avuto un Rapporto clandestino. Questo è quello che dichiara il noto settimanale di Gossip Chi. Pare che la nota showgirl e l’ex di Giulia de Lellis siano stati amanti. Ecco tutti i dettagli… La showgirl Belen Rodriguez e Andrea Damante, storico ex di Giulia De Lellis, avrebbero Avuto un Rapporto clandestino. A rivelare questo scoop che ha lasciato tutti senza parole è stato il settimanale Chi. A ...