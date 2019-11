Ambra Lombardo smentisce il flirt con Arena | “È tutto finto”

Ambra Lombardo smentisce il flirt con Gaetano Arena : “Pessima farsa” : Gaetano Arena e Ambra Lombardo hanno avuto un flirt? Lei smentisce tutto In questi ultimi giorni si è fatto un gran parlare su tutti i media di un gossip che ha lasciato tutti di stucco. Di cosa si tratta? Secondo alcuni beninformati Ambra Lombardo avrebbe tradito Kikò con Gaetano Arena. Un pettegolezzo prontamente smentito dal compagno della giovane ex ‘gieffina’ anche ieri a Pomeriggio 5. Smentita che però non ha messo a tacere le ...

Kiko Nalli ospite a Pomeriggio Cinque : domani le foto del bacio tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo : L'ex gieffino è intervenuto nel talk show della D'Urso per difendere la sua fidanzata ma in tanti smentiscono che possa trattarsi di una semplice paparazzata.

Kikò Nalli : "Ambra Lombardo non mi ha tradito con Gaetano Arena" : Nonostante la saracinesca del Grande Fratello sia abbassata, i suoi protagonisti continuano a far parlare di loro con le ospitate nei programmi del daytime di Canale 5: a tenere banco in questi giorni è il triangolo Kikò Nalli - Ambra Lombardo - Gaetano Arena.I primi due sono una coppia dalla fine del padre di tutti i reality show, con l'ex visagista di Detto Fatto che le ha presentato i parenti e forse anche l'ex moglie Tina Cipollari. Il ...

A Pomeriggio 5 : Kikò Nalli Infuriato Difende Ambra Lombardo! : A Pomeriggio 5 Kikò Nalli non crede al tradimento della sua compagna con Gaetano Arena anche se presto potrebbero uscire le immagini. Ecco cosa è successo in diretta da Barbara D’Urso! Ormai è diventato uno dei gossip più caldi del momento. Ambra Lombardo e Gaetano Arena, entrambi ex concorrenti del Grande Fratello 16 hanno davvero avuto una storia, che forse è durata pure poco? A farlo sospettare sono tanti atteggiamenti, ma più di tutti ...

Gaetano Arena e Ambra Lombardo - ex GF - potrebbero frequentarsi : Nel pomeriggio di ieri, c'è stato un vero e proprio scontro negli studi di Pomeriggio 5. I protagonisti della lite verbale sono stati Gaetano Arena e Alessandro Fiumara. Da ormai qualche settimana a questa parte sul web si vocifera di un presunto flirt tra l'ex gieffino a Ambra Lombardo, attuale compagna di Kikò Nalli. Gaetano Arena è tornato da Barbara D'Urso per spiegare i motivi che l'hanno portato a scagliarsi contro il paparazzo. Secondo ...

Ambra Lombardo e Gaetano Arena - Manila Gorio conferma : “Tutto finto!” : Manila Gorio senza freni: “Lo scoop tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena è finto!” Manila Gorio è una delle opinioniste più irriverenti di Barbara d’Urso. Nel corso delle sue ospitate a Pomeriggio 5, ci ha dimostrato di essere una persona senza peli sulla lingua, smascherando tutti gli altarini che si celano dietro i personaggi del piccolo schermo. Ai nostri microfoni, la presentatrice ci ha confermato che il flirt tra Ambra ...

Il Clamoroso Scoop su Ambra Lombardo e Gaetano Arena! : Ambra Lombardo e Gaetano Arena, entrambi ex concorrenti del Grande Fratello 16, si sono baciati? Lui nega, ma il paparazzo che li ha sorpresi ha le prove e presto le pubblicherà. Quale sarà la reazione di Kikò Nalli? Gaetano Arena e Ambra Lombardo hanno una storia? Oppure più semplicemente tra i due c’è stato un bacio non più replicato successivamente ma che ha messo ulteriormente in crisi il rapporto con Kikò Nalli? Tutte domande che ...

Gaetano Arena e Ambra Lombardo si sono baciati? : Gaetano Arena oggi è tornato ospite a Pomeriggio5 in merito alla rissa col paparazzo Alex Fiumara a Milano. Da questa vicenda, iniziata come un semplice screzio tra un personaggio noto che non ha gradito le attenzioni di un fotografo e il paparazzo che era impegnato nel suo lavoro, si sta sviluppando un vero mistero. Già durante una puntata della scorsa settimana di Pomeriggio5, infatti, è emerso un dettaglio particolare sui motivi che hanno ...

Ambra Lombardo ha tradito Kiko Nalli. Le prove in diretta a Pomeriggio 5 : “C’è il bacio”. Tutti senza parole : Si tinge di giallo il mistero del presunto bacio fra Ambra Lombardo e Gaetano Arena. C’è stato? O è solo una montatura dei paparazzi? Sebbene l’ex gieffino e l’attuale fidanzata di Chicco Nalli – l’ex marito nientemeno che di Tina Cipollari – abbiano smentito sempre il flirt e il contatto fra le loro labbra, oggi c’è stato un rilancio molto pesante, che rischia di riaprire la questione – mai davvero del tutto chiusa – del tradimento di Ambra. ...

Ambra Lombardo ha tradito Kikò con Gaetano? La verità a Pomeriggio 5 : Pomeriggio 5: Ambra Lombardo e Gaetano Arena hanno avuto un flirt? Lo scoop Oggi la seconda parte di Pomeriggio Cinque è stata davvero infuocata. Cos’è successo? Lo spazio è stato dedicato interamente a Gaetano Arena, il quale è finito ultimamente sotto i riflettori del gossip per via di alcune indiscrezioni relative a un suo presunto flirt con Ambra Lombardo. E proprio a tal proposito Barbara d’Urso ha voluto indagare su questa ...

Ambra Lombardo e Gaetano Arena : “C’è stato il bacio”. Gossip rovente : Ambra Lombardo e Gaetano: “Sì, c’è stato il bacio. A breve le foto”. A Pomeriggio 5 si infiamma il Gossip. Tutti contro Arena. Sorgè: “Non è l’unica situazione creatasi con Ambra, quest’estate sono state ritirate le foto con lei e un calciatore” Gaetano Arena, ex concorrente del Grande Fratello, è tornato a Pomeriggio 5. Stavolta […] L'articolo Ambra Lombardo e Gaetano Arena: “C’è stato ...

Pomeriggio 5 : Gaetano Arena ha baciato Ambra Lombardo? E' scontro con il paparazzo Alex Fiumara (video) : Gaetano Arena contro tutti oggi a 'Pomeriggio 5'. Dopo le voci di un presunto flirt con Ambra Lombardo (fidanzata di Kikò Nalli), l'ex gieffino ha avuto un diverbio molto acceso, a Milano, con Alex Fiumara che avrebbe immortalato i due ex concorrenti del 'Grande Fratello', in centro, in atteggiamenti inequivocabili. Una paparazzata che ha infastidito il diretto interessato che si è scagliato duramente contro il fotografo.prosegui la ...

Kikò Nalli e Ambra Lombardo presto genitori? Lei : “Voglio un figlio” : Ambra Lombardo: Kikò Nalli pronto a diventare di nuovo papà? Kikò Nalli deve molto alla sua partecipazione al Grande Fratello di Barbara d’Urso. All’interno della casa più spiata d’Italia ha, infatti, trovato l’amore conoscendo Ambra Lombardo. I due, nonostante qualche difficoltà, proseguono a gonfie vele la loro relazione e, qualche ora fa, la bella professoressa ha risposto alle curiosità dei suoi fan rivelando di ...

Ambra Lombardo sexy sposa su Instagram… un messaggio per Kikò? : Dopo essere usciti dal “Grande Fratello” Ambra Lombardo e Kikò Nalli hanno avuto i loro alti e bassi. L’intervento al seno di lei e il presunto flirt con Gaetano Arena hanno messo in crisi la coppia, ma adesso su Instagram Ambra viaggia spedita in direzione dell’altare. Negli ultimi tempi, infatti, la professoressa-modella si è specializzata in servizi fotografici con abiti bianchi decisamente hot.-- -- Il fisico perfetto di Ambra, d’altra ...