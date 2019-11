Allerta Meteo Messina e Reggio Calabria | nello Stretto i fenomeni più estremi nella

Allerta Meteo - storica ondata artica sugli USA : freddo brutale per 200 milioni di americani - a rischio centinaia di record di temperatura : centinaia di record di temperatura minima sono a rischio nei due terzi orientali degli Stati Uniti a causa di una intensa ondata di aria artica che porta con sé condizioni pericolosamente fredde che ricordano più metà gennaio che novembre. Il nucleo di aria fredda è affondato prima dal Canada nelle Pianure dell’estremo nord. Ieri, lunedì 11 novembre, le temperature sono scese di diversi gradi sotto lo zero a Great Falls (Montana) e Rapid City ...

Sistema di Allerta Meteo - scuole chiuse - gestione delle emergenze - ecco come sarà la Protezione Civile 2.0 : intervista al capo Nazionale Angelo Borrelli : Emergenza: un termine col quale l’Italia negli ultimi decenni si è dovuto confrontare, spesso a fatica. Dal Terremoto dell’Aquila, a quello del 2016 in Centro Italia che distrusse alcuni tra i borghi più antichi e belli come Amatrice, Accumoli, Norcia, passando per il maltempo. Fenomeni estremi che non danno tregua, in una situazione climatica che ha portato a modificare radicalmente l’approccio al meteo. Alluvioni, esondazioni di fiumi e ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione nel bacino del Po - nell’area dolomitica e pedemontana : Prosegue l’ondata di piogge e di maltempo che ha colpito il Veneto. Oggi e domani sono previste ancora precipitazioni diffuse e frequenti, con quantitativi anche abbondanti; saranno inoltre possibili rovesci, localmente anche temporaleschi specie in pianura. La fase più intensa è prevista tra questa serata e la mattina di mercoledì, mentre mercoledì pomeriggio è possibile un diradamento delle precipitazioni. Il limite della neve è previsto ...

Allerta Meteo - è ufficiale : Scuole Chiuse a Napoli anche Mercoledì 13 Novembre : anche domani, per il secondo giorno consecutivo, a Napoli le Scuole rimarranno Chiuse. La decisione del Sindaco De Magistris è arrivata dopo la consultazione del nuovo bollettino Meteo della protezione civile che ha prorogato l’Allerta – appunto – alla giornata di domani. In città montano le polemiche per la giornata di scuola persa oggi nonostante il bel tempo, infatti l’Allerta era gialla e la decisione adottata ieri ...

Maltempo - Allerta Meteo in Croazia : piogge alluvionali e venti a 140 km/h : allerta meteo in gran parte della Croazia: allarme soprattutto per Dalmazia e Istria, dove imperversano forti piogge e venti. A Dubrovnik si sono registrate raffiche fino a 140 km/h, e la popolazione è stata invitata a fare attenzione alla caduta di alberi e di altri oggetti portati via dal vento. Le mareggiate stanno flagellando le coste adriatiche. L'articolo Maltempo, allerta meteo in Croazia: piogge alluvionali e venti a 140 km/h sembra ...

Allerta Meteo - il Maltempo continua : Scuole Chiuse anche Mercoledì 13 Novembre in molti Comuni – ELENCO AGGIORNATO LIVE : Allerta Meteo – Il Maltempo che sta colpendo l’Italia per l’azione del Ciclone Mediterraneo, non si esaurirà nelle prossime ore: proseguirà intensamente anche domani, Mercoledì 13 Novembre, soprattutto in Campania e al Nord/Est, come specificato nelle Previsioni Meteo di MeteoWeb. molti Sindaci stanno già valutando la scelta sulle Scuole Chiuse per domani: è nell’aria a Taranto, una delle città più colpite, ma anche a ...

Allerta Meteo Calabria : oggi criticità “arancione” sul versante ionico - domani “gialla” : “Le previsioni Meteo evidenziano per la giornata odierna ancora temporali sparsi sulla nostra regione in attenuazione nella giornata di domani. In particolare per oggi si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, accompagnati da frequente attività elettrica. Venti di burrasca sud orientali con raffiche di burrasca forte. Mari da agitati a molto agitati, con mareggiate lungo le coste ...

Allerta Meteo Campania : temporali e vento forte - criticità prorogata fino a domani : La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di Allerta Meteo attualmente in essere per vento forte, mare agitato e temporali fino alle 18 di domani su tutto il territorio. Il quadro Meteo evidenzia una modifica della perturbazione: cambia, infatti, la direzione dei venti. Nell’avviso sono evidenziati: “Venti forti dai quadranti occidentali con locali rinforzi e possibili raffiche. Mare agitato, con ...

Allerta Meteo - la Tempesta Mediterranea sta flagellando Italia e Balcani : maltempo tropicale - situazione critica : Un altro round di forti piogge nel Mediterraneo estenderà il pericolo di alluvioni, avvisa AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense, sulla Tempesta Mediterranea in corso. Il sistema nel Mediterraneo occidentale porterà intense piogge in Italia e in parti della Penisola Balcanica fino a metà settimana. La Tempesta Mediterranea ha già prodotto aree di pioggia al Sud Italia, con i quantitativi più alti caduti nella notte. maltempo, ...

Allerta Meteo - il Ciclone Mediterraneo sta risalendo l’Italia : altre 24 ore di forte maltempo - è come un Uragano di 2ª Categoria : Il Ciclone Mediterraneo che sta flagellando l’Italia è diventato un vero e proprio “mostro” di maltempo, raggiungendo una bassa pressione di 989hPa pochi chilometri a ovest delle isole Egadi, in Sicilia. Ha iniziato a risalire il mar Tirreno e nel corso del pomeriggio/sera, approfondendosi ulteriormente (fino a 986hPa circa), si muoverà verso Nord/Est, raggiungendo la Campania durante la prossima notte. Intanto il vento ha ...

Allerta Meteo Trentino : in arrivo nevicate a quote medio-basse : In Trentino sono previste nevicate a quote medio-basse: lo rende noto la Protezione civile. “Dalla sera di oggi, martedì 12 novembre, e fino alle ore centrali di domani – si spiega in una nota – sono previsti 30-40 mm di precipitazione con limite delle nevicate in abbassamento fino a quote medio-basse; venti moderati o forti prevalentemente da nord. Attorno ai 1000 metri di quota sono attesi mediamente 20 – 40 cm di ...

Meteo - Allerta in tutta Italia per la pioggia e anche per la neve : C’è un doppio fronte di maltempo sull’Italia. tutta la penisola è sotto la pioggia che diventa neve su Alpi e Appennino. Sono due diverse perturbazioni a colpire: la prima è attiva sulle regioni del Nord e su quelle tirreniche, la seconda è sul Sud con temporali intensi. https://twitter.com/DPCgov/status/1193920801436778496 Le regioni settentrionali sono sotto la pioggia, su quelle meridionali ci sono forti venti a burrasca con raffiche di ...

Allerta Meteo rossa Sud - maltempo Centro-Nord/ Scuole chiuse : Napoli - Lecce e Venezia : Allerta meteo in mezza Italia: rossa al Sud, arancione in Puglia e gialla in altre 9 regioni. Emergenza maltempo, Scuole chiuse a Napoli, Lecce, Venezia

Meteo - è Allerta rossa : Matera sott'acqua - tregua solo mercoledì : Maltempo su molte regioni, all'orizzonte ancora tante nuvole nelle prossime ore e nei prossimi giorni, anche se mercoledì...