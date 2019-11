Allerta Meteo Calabria | oggi criticità “arancione” sul versante ionico | domani “gialla”

Allerta Meteo Campania : temporali e vento forte - criticità prorogata fino a domani : La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di Allerta Meteo attualmente in essere per vento forte, mare agitato e temporali fino alle 18 di domani su tutto il territorio. Il quadro Meteo evidenzia una modifica della perturbazione: cambia, infatti, la direzione dei venti. Nell’avviso sono evidenziati: “Venti forti dai quadranti occidentali con locali rinforzi e possibili raffiche. Mare agitato, con ...

Allerta Meteo - la Tempesta Mediterranea sta flagellando Italia e Balcani : maltempo tropicale - situazione critica : Un altro round di forti piogge nel Mediterraneo estenderà il pericolo di alluvioni, avvisa AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense, sulla Tempesta Mediterranea in corso. Il sistema nel Mediterraneo occidentale porterà intense piogge in Italia e in parti della Penisola Balcanica fino a metà settimana. La Tempesta Mediterranea ha già prodotto aree di pioggia al Sud Italia, con i quantitativi più alti caduti nella notte. maltempo, ...

Allerta Meteo - il Ciclone Mediterraneo sta risalendo l’Italia : altre 24 ore di forte maltempo - è come un Uragano di 2ª Categoria : Il Ciclone Mediterraneo che sta flagellando l’Italia è diventato un vero e proprio “mostro” di maltempo, raggiungendo una bassa pressione di 989hPa pochi chilometri a ovest delle isole Egadi, in Sicilia. Ha iniziato a risalire il mar Tirreno e nel corso del pomeriggio/sera, approfondendosi ulteriormente (fino a 986hPa circa), si muoverà verso Nord/Est, raggiungendo la Campania durante la prossima notte. Intanto il vento ha ...

Allerta Meteo Trentino : in arrivo nevicate a quote medio-basse : In Trentino sono previste nevicate a quote medio-basse: lo rende noto la Protezione civile. “Dalla sera di oggi, martedì 12 novembre, e fino alle ore centrali di domani – si spiega in una nota – sono previsti 30-40 mm di precipitazione con limite delle nevicate in abbassamento fino a quote medio-basse; venti moderati o forti prevalentemente da nord. Attorno ai 1000 metri di quota sono attesi mediamente 20 – 40 cm di ...

Meteo - Allerta in tutta Italia per la pioggia e anche per la neve : C’è un doppio fronte di maltempo sull’Italia. tutta la penisola è sotto la pioggia che diventa neve su Alpi e Appennino. Sono due diverse perturbazioni a colpire: la prima è attiva sulle regioni del Nord e su quelle tirreniche, la seconda è sul Sud con temporali intensi. https://twitter.com/DPCgov/status/1193920801436778496 Le regioni settentrionali sono sotto la pioggia, su quelle meridionali ci sono forti venti a burrasca con raffiche di ...

Allerta Meteo rossa Sud - maltempo Centro-Nord/ Scuole chiuse : Napoli - Lecce e Venezia : Allerta meteo in mezza Italia: rossa al Sud, arancione in Puglia e gialla in altre 9 regioni. Emergenza maltempo, Scuole chiuse a Napoli, Lecce, Venezia

Meteo - è Allerta rossa : Matera sott'acqua - tregua solo mercoledì : Maltempo su molte regioni, all'orizzonte ancora tante nuvole nelle prossime ore e nei prossimi giorni, anche se mercoledì...

Allerta Meteo - pesante avviso di Estofex : la Tempesta Mediterranea flagella il Sud Italia con nubifragi - forti venti - grandine e tornado : Allerta Meteo – Il maltempo provocato dalla “Tempesta Mediterranea” sta flagellando il Sud Italia e oggi si estenderà anche alle regioni del Centro-Nord. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per la giornata odierna. Livello 2 per Sud Italia, Croazia meridionale, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Albania occidentale e parti della Grecia per nubifragi, forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e ...

Allerta Meteo rossa in Calabria : il versante Ionico il più colpito - 170 mm in 12 ore [DATI] : Come anticipato con l’emissione del Messaggio di Allertamento Unificato di ieri, con Allerta rossa su gran parte della Calabria, dal pomeriggio di ieri il territorio regionale è stato interessato da precipitazioni diffuse che in alcune zone hanno fatto registrare valori di pioggia cumulata assolutamente rilevanti: lo rende noto Arpacal. La zona maggiormente colpita dalle intense precipitazioni, anche a carattere temporalesco, è stata il ...

Meteo - Allerta rossa nel sud Italia : Il maltempo che sta colpendo oggi le regioni del sud proseguirà anche nella giornata di domani e si estenderà anche ad altre regioni del centro e del nord, come segnalato dal bollettino diffuso dalla Protezione Civile. I fenomeni Meteo previsti potrebbero determinare "delle criticità idrogeologiche e idrauliche". Nelle prime ore di domani sono previste raffiche di burrasca nei settori meridionali di Puglia e Campania e nel nord-ovest della ...

Maltempo Sicilia : Allerta Meteo arancione a Palermo : Prosegue anche oggi l’allerta meteo arancione su Palermo: la Protezione Civile Regionale ha diffuso l’avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24. Nell’area piove ininterrottamente da ieri. L'articolo Maltempo Sicilia: allerta meteo arancione a Palermo sembra essere il primo su meteo Web.

Allerta Meteo per la Tempesta Mediterranea - FOCUS sulle prossime 24 ore : venti fino a 170 km/h e onde alte 10 metri : Allerta Meteo – La “Tempesta Mediterranea”, da giorni annunciata, è oramai una realtà sul Sud Italia. Una imponente e irruenta discesa di aria fredda subpolare nel cuore del territorio caldo nordafricano, sta sollevando imponenti masse di aria calda dal territorio libico che, con virulenza, si spingono lungo l’ascendente depressionaria intorno a un minimo al suolo in risalita dal Mar libico e che va approfondendosi verso ...

Allerta Meteo - vento forte e temporali : a Napoli chiusi scuole - parchi e cimiteri : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta meteo per vento forte, mare agitato e temporali a partire dalle 22 di oggi e fino alle 22...

Allerta Meteo Calabria - RFI : possibili modifiche alla circolazione dei treni sulla Jonica e sulla Catanzaro Lido – Lamezia Terme Centrale : In base al Bollettino Meteo diramato dalla Protezione Civile della Regione Calabria, per le abbondanti piogge previste per la giornata di domani, 12 novembre, ci saranno possibili modifiche alla circolazione ferroviaria sulle linee Reggio Calabria Centrale – Catanzaro Lido, Catanzaro Lido – Crotone – Sibari e Catanzaro Lido – Lamezia Terme Centrale. Previsto un servizio sostitutivo con autobus, che sarà attivato compatibilmente ...