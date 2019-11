Al Bano e Loredana Lecciso | ritorno di fiamma? Il retroscena

Mattino 5 : Riccardo Signoretti svela un incontro notturno tra Al Bano e Loredana Lecciso : Il "triangolo" formato da Loredana Lecciso, Al Bano Carrisi e Romina Power continua a catturare l'attenzione del mondo del gossip, tanto che nel salotto di Mattino 5 Riccardo Signoretti ha lanciato in diretta una news che vede coinvolti il cantante pugliese e la sua ex compagna leccese. Durante la puntata del 12 novembre del programma condotto da Federica Panicucci si parlava di litigi avvenuti sui social, tra questi era inevitabile non parlare ...

Al Bano Carrisi - clamoroso scoop a Mattino 5 : "Nella notte ha rapito Loredana Lecciso". Passionaccia? : Un gossip clamoroso. Al centro Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. La bomba la sgancia Riccardo Signoretti a Mattino 5, il quale ha svelato a Federica Panicucci di aver assistito, dal vivo, a un avvicinamento tra i due. Nel dettaglio, il direttore di Nuovo ha rivelato di aver incontrato, ormai tre s

“Li ho visti…”. Al Bano e Loredana Lecciso - la bomba-gossip arriva in diretta a Mattino 5 : La tensione diventa sempre più alta a Cellino San Marco. Le donne di AlBano Carrisi, Loredana Leccioso e Romina Power, non vanno d’accordo e tutti chiedono alla prorompente bionda di non mettersi in mezzo a quella che da tutti (nonostante il divorzio) è considerata la coppia più amata di sempre. L’ex compagna di AlBano, stanca di questo tipo di affermazioni, si è detta pronta e ben disponibile ad un confronto televisivo con Romina Power ...

AlBano e Loredana Lecciso - incontro notturno tra i due : il gossip : Albano e Loredana Lecciso, a Mattino 5 viene lanciato un nuovo gossip: un particolare incontro notturno Spunta un nuovo gossip su Albano e Loredana Lecciso. Scendendo nel dettaglio, a Mattino 5, Riccardo Signoretti svela questa mattina a Federica Panicucci di aver assistito a un avvicinamento tra i due. In particolare, il direttore della rivista Nuovo […] L'articolo Albano e Loredana Lecciso, incontro notturno tra i due: il gossip proviene ...

Grande Fratello Vip : quasi fatta per Loredana Lecciso sempre più lontana da Al Bano. E spunta il nome di Pupo : Adesso Loredana Lecciso fa sul serio. Per l’ex di Al Bano sembra ormai ad un passo il Grande Fratello VIP. Si vocifera, infatti, che la trattativa per il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia sia agli sgoccioli. Dunque, un bel colpo per Alfonso Signorini, che da gennaio sarà alla guida del rea

Loredana Lecciso e Al Bano - il figlio si trasferisce all’estero. E Romina non smette di ricordare Ylenia : Bido, il secondogenito di Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi, si trasferisce all’estero, mentre Romina Power non si arrende e continua a cercare la sua Ylenia. Sulle pagine del settimanale Mio, la Lecciso ha svelato che presto dovrà separarsi da Bido, il figlio 17enne che per due anni si trasferirà in Svizzera. Il ragazzo infatti ha espresso il desiderio di lasciare l’Italia per frequentare un collegio che gli offrirà un’alta ...

Al Bano : "Con Loredana e Romina stiamo cercando di risolvere i nostri problemi" : Fra le due non corre buon sangue, ma il cantante prova sempre in tutti i modi di tenere unita la grande famiglia

Al Bano : "Romina Power e Loredana Lecciso? Sono le madri dei miei figli. Stiamo cercando di risolvere i nostri problemi" : Al Bano, ospite di 'Un giorno da pecora', la trasmissione radiofonica condotta da Geppi Cucciari e Giorgio di Lauro, sulle frequenze di Radio Rai1, ha commentato il presunto triangolo amoroso che lo vede, a suo malgrado, protagonista assieme a Romina Power e Loredana Lecciso. Nelle ultime settimane, i settimanali di gossip e qualche trasmissione televisiva hanno alimentato le voci di una presunta rivalità tra le due donne: Sono le madri dei ...

“Faccia a faccia”. Loredana Lecciso e Romina Power per la prima volta una davanti all’altra : Al Bano resta a guardare : Un notizia che arriva con la forza di un tifone e che lascerà molti fan senza parole. A darla è una delle dirette interessate: Loredana Lecciso pronta a deporre l’ascia di guerra nei confronti di Romina Power. Com’è noto, l’ex compagna e l’ex moglie di AlBano Carrisi non hanno un rapporto da anni nonostante la loro famiglia allargata. Ma Loredana – che prova grande rispetto per l’americana – è pronta a cambiare la situazione. Per questo a ...

Al Bano elogia Romina Power e Loredana Lecciso : la confessione : Romina Power e Loredana Lecciso, Al Bano confessa: “Due madri straordinarie” Al Bano ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Di Più. E in questa circostanza il popolare cantante di Cellino San Marco ha anche parlato della tre donne più importanti della sua vita: la madre, Romina Power e Loredana Lecciso. E su queste ultime due ha confessato di aver mantenuto un rapporto umano e bellissimo ...

LOREDANA LECCISO E AL Bano/ La foto su Instagram : è tornato l'amore? : LOREDANA LECCISO e Al BANO Carrisi: la foto su Instagram insieme accende le fantasie. Le parole della showgirl: messaggio in codice?

Loredana Lecciso e Al Bano : nessuna parola - solo immagini d’amore : “Quando il colore è un optional…” con queste parole, seguite da un cuoricino, Loredana Lecciso ha postato una bellissima foto di lei e di Al Bano, presa in un momento di vita quotidiana. Non una foto in posa, semplicemente uno scatto, magari fatto da uno dei loro figli, che racconta nella sua semplicità tutto l’amore che esiste tra di loro. Un amore che va al di là del gossip, delle chiacchiere fatte solo per farle, e mostra tutto l’affetto che ...

Loredana Lecciso : "Non rivedrete mai più insieme Romina e Al Bano" - : Marina Lanzone Intervistata da Nuovo, Loredana Lecciso si è lasciata scappare una frase inaspettata: "Al Bano e Romina? insieme non li vedrete più" "Al Bano e Romina? insieme non li rivedrete mai più". Questa affermazione rischia di spazzare via secoli di ipotesi e speranze riguardo una delle coppie più amate e seguite della televisione italiana. E chi è stata a pronunciarla? Proprio Loredana Lecciso. A riferilo nel corso della ...