Romina Power - Al Bano Carrisi rivela lo schiaffone subito dalla moglie : "Io e lei al Festival di Sanremo?" : Mentre Al Bano sta valutando se partecipare o meno alla prossima edizione del Festival di Sanremo, Romina Power non ne avrebbe alcuna intenzione. "Ancora non ho deciso niente, quello che è certo è che Romina non ne vuole sapere di Sanremo, lei odia andare in gara al Festival", dice Al Bano, secondo

“Quando Ylenia è scomparsa…”. Lo strazio di un padre : AlBano Carrisi lo confessa solo ora : Quella dell’estate del 1993 fu l’ultima vacanza della famiglia Carrisi-Power. Albano, Romina e i figli: la primogenita Ylenia, Yari, Cristel e Romina junior. Quell’estate la cantante avrebbe passato del tempo con la sorella Taryn e i nipoti, mentre Albano avrebbe girato le riprese di ‘America Perduta’. Ylenia, 23 anni, dopo una breve esperienza in televisione accanto a Mike Bongiorno cercava disperatamente la sua strada lontano da casa e così ...

Al Bano Carrisi - confessione straziante su Ylenia : "Perché ho dovuto chiedere scusa a Dio" : Ylenia Carrisi è scomparsa da 25 anni, ma i genitori non si vogliono ancora rassegnare. L'ultimo a parlare è stato Al Bano Carrisi, che racconta il suo strazio in un'intervista esclusiva pubblicata su Oggi. Il cantante di Cellino San Marco spiega: "Quando perdi una figlia in quella maniera, anzi in

Al Bano Carrisi - bomba su Sanremo : "Amadeus mi ha invitato - ma...". Il ruolo di Romina Power : "Se andrò a Sanremo? Non ho ancora deciso, domani ho un appuntamento con Amadeus per vedere di che si tratta, io non vorrei più andare in gara, mi piacerebbe fare l'ospite d'onore, o da solo o con Romina...”. Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, oggi Al Bano Carrisi ha spiegato così la sua

AlBano Carrisi a Storie italiane - la "lista nera" : "Non sono un terrorista - non so cosa succederà" : “Finalmente. Ero già libero prima perchè sono sempre stato convinto, essendo uomo di pace, di non poter mai essere stato in una lista nera non potendo fare del male a nessun Paese”, Albano ha commentato così in esclusiva a Storie italiane la sua rimozione dalla blacklist Ucraina. La notizia aveva fa

AL Bano Carrisi VIA DA BLACKLIST UCRAINA/ 'Io uomo di pace' incontro con ambasciatore : Al BANO CARRISI a Storie Italiane per rivelare 'una notizia clamorosa'. Ufficialmente fuori dalla BLACKLIST UCRAINA: oggi l'incontro con l'ambasciatore.

Al Bano Carrisi/ 'Romina Power? Non l'avrei mai lasciata ma…' - Storie Italiane - : Al Bano Carrisi a Storie Italiane per rivelare 'una notizia clamorosa'. Le ultime dall'Australia, in coppia con Romina Power.

Al Bano Carrisi - il commento straziante a un fan : "Romina Power? Fosse stato per me..." - da lacrime : Ancora Al Bano Carrisi e Romina Power sotto ai riflettori. Già, perché lei ha recentemente affermato che "non ci rivedrete mai più insieme". Frase poco chiara: non si comprende se si riferisce all'esibirsi sul palco oppure alla possibilità di un ritorno di fiamma. Ma tant'è, a risponderle indirettam

Mattino 5 - Romina Power e la pietra tombale su Al Bano Carrisi : "Non ci vedrete mai più insieme" : Fine dei giochi. Cala il sipario. Si spegne per sempre la luce su Al Bano Carrisi e Romina Power. L'ultima roboante conferma arriva direttamente da Romina, le cui anticipazioni al settimanale Nuovo sono state anticipate dal direttore, Riccardo Signoretti, nel corso dell'ultima puntata di Mattino 5:

Al Bano Carrisi/ Ciro Ferrara canta con lui e stecca : 'Era per..' - Amici Celebrities - : Al Bano Carrisi oggi ad Amici Celebrities, ma di recente è stato in Spagna e ha parlato di Romina Power. Intanto si parla di un loro ritorno a Sanremo...

Al Bano Carrisi e Romina Power verso Sanremo 2020 : C'è il Festival in ballo... : Al Bano Carrisi dichiara di sentirsi molto amico di Amadeus, uno dei motivi per cui intenderebbe partecipare al Festival di Sanremo 2020. Da tempo circola la notizia che vedrebbe una delle coppie più amate dagli italiani in procinto di calcare nuovamente il palco del Teatro Ariston, dove si terrà il Festival di Sanremo 2020. E, la voce in questione è stata avvalorata da alcune dichiarazioni, che il cantante Al Bano Carrisi ha rilasciato a Di ...

Al Bano Carrisi e Romina Power insieme a Sanremo? La bomba di Cristiano Malgioglio : "Per Al Bano Carrisi ho scritto una bellissima canzone d'amore che potrebbe vincere il Festival di Sanremo". Cristiano Malgioglio parla del suo nuovo brano scritto per Al Bano. Un pezzo che, secondo il cantautore "se fosse portato sul palco dell'Ariston", interpretato dal cantante pugliese e da Romi