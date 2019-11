Agli Oscar della Pizza trionfa la Campania

Disney cambia idea e candida il cast di Avengers Agli Oscar : Sembrava che Disney fosse intenzionata a tenere fuori il suo campione di incassi Avengers: Endgame dalla corsa agli Oscar 2020, almeno per quanto riguardava le candidature attoriali. Lo scorso ottobre, infatti, lo studio cinematografico aveva annunciato la lista dei suoi For your consideration, ovvero le proposte poste all’attenzione dell’Academy hollywoodiana che poi avrebbe stilato le effettive nomination per la prossima edizione ...

Milano-Bicocca - aule digitali e lauree blockchain Agli Oscar dell’Istruzione : Le aule digitali e le lauree in formato blockchain dell’Università di Milano-Bicocca in lizza per gli Oscar internazionali dell’Istruzione. L’ateneo milanese è stato selezionato tra i finalisti dei “QS – Reimagine Education Awards”, grazie ai due progetti realizzati negli ultimi due anni. “Reimagine Education” è una conferenza e competizione internazionale organizzata ogni anno a Londra da Quacquarelli Symonds e The Wharton School – Learning ...

'I'm Bansky' - la perla italiana conquista gli Usa e punta alla nomination Agli Oscar : Il cortometraggio della regista faentina Samantha Casella sbanca i Festival oltreoceano ed è in lizza per entrare nella...

Energia : Cà Foscari - si produce dAgli scarti del vino (3) : (Adnkronos) - “L’Energia che il sole continuerà a regalarci per miliardi di anni è un’eccezionale opportunità – afferma Elisa Moretti, inventrice e professoressa di Chimica dei nanomateriali al Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi di Ca’ Foscari – La nostra ricerca, di base e applicata è

Energia : Cà Foscari - si produce dAgli scarti del vino (2) : (Adnkronos) - "Ca’ Foscari è sempre più attiva su questo fronte, con un’agenda che promuove la ricerca e il trasferimento tecnologico sostenendo ricercatori e imprese con investimenti in strutture e servizi. L’accordo che sigliamo oggi, insieme agli altri risultati di questi anni (solo nel 2019 abbi

Energia : Cà Foscari - si produce dAgli scarti del vino : Venezia, 15 ott. (Adnkronos) – Dalla collaborazione tra Università Ca’ Foscari Venezia e Serena Wines 1881, tra le prime 5 aziende produttrici di Prosecco, nuove celle fotovoltaiche per produrre Energia dagli scarti della vinificazione: al via un progetto biennale di ricerca basato su un brevetto congiunto.Il Rettore Michele Bugliesi e il Presidente della storica azienda di Conegliano, Giorgio Serena, hanno siglato oggi ...

Il Traditore “The Traitor” il trailer americano - dall’Oscar Agli USA il 27 novembre : Il Traditore, in America dal 27 novembre Dalla notizia fresca della candidatura agli Oscar 2020 all’uscita in USA il prossimo 27 novembre. Il Traditore continua la sua strada gloriosa che lo porterà proprio a Los Angeles il prossimo febbraio 2020. Il film di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino ...

Il Traditore di Marco Bellocchio candidato italiano Agli Oscar : Il Traditore di Marco Bellocchio e' il candidato italiano nella corsa all'Oscar. Lo ha deciso la Commissione di Selezione per il film italiano

