Acqua alta a Venezia | allagato il 45% del suolo | confermato nuovo picco stasera e domani

Maltempo - Acqua alta a Venezia. Allerta rossa in Basilicata - Calabria e Sicilia. Scuole chiuse in tante città : Maltempo e Scuole chiuse in molte parti d'Italia in particolare al Sud dove sono attese mareggiate con onde alte fino a 7metri. Neve al nord oltre gli 800 metri e acqua alta...

Maltempo : Venezia - stamane Acqua alta a un metro e 27 cm : Venezia, 12 nov. (Adnkronos) - stamane a Venezia e a Chioggia, intorno alle 5.30, sono state fatte suonare le sirene d'allarme che hanno avvisato la popolazione dell'arrivo acqua alta. Alle 10.20 la marea si è fermata a 127 centimetri. Il massimo registrato in mare è stato di 137 centimetri. Restano

Acqua alta a Venezia : il picco di marea si ferma a 127 cm : Il picco di marea registrato stamani nella laguna di Venezia si è fermato a 127 cm alle ore 10:20, alla stazione di rilevamento di Punta della Salute: il fenomeno, spiega il Centro maree del Comune, è stato causato dal ritardo della perturbazione, che ha mitigato l’effetto dei venti di scirocco e dell’onda di ‘Sessa’ nel mare Adriatico. Il massimo registrato in mare è stato di 137 cm. Confermate le previsioni di Acqua ...

Maltempo - allerta rossa e scuole chiuse nel meridione. Tromba d’aria in provincia di Matera - Acqua alta a Venezia : Tromba d’aria a Matera, acqua alta a Venezia, disagi a Roma: continua da qualche giorno il Maltempo su gran parte delle regioni italiane. La perturbazione proveniente dall’Africa colpisce soprattutto le regioni meridionali, portando piogge, venti forti e mareggiate. Molti comuni hanno deciso di tenere le scuole chiuse, tra questi Taranto, Lecce, Brindisi, Catanzaro, Reggio Calabria, Napoli e Venezia. È allerta rossa per Calabria, ...

Nubifragio si abbatte su Altamura : scuole chiuse tardivamente - scuolabus e auto bloccate dall'Acqua : Il maltempo sta colpendo fortemente la Puglia, dove le condizioni meteo sono sensibilmente peggiorate da questa notte, con piogge intense, fulmini e raffiche di vento a tratti violente, che stanno...

Acqua alta a Venezia : la marea ha già raggiunto livello di un metro sopra il medio mare : A Venezia l’Acqua alta ha già raggiunto il livello di un metro sopra il medio mare: oggi si dovrebbe registrare una punta eccezionale, un metro e 40, a metà mattinata, secondo il Centro maree del Comune. I modelli previsionali del Centro maree del Comune di Venezia indicano la possibilità di maree eccezionali per oggi e domani. Le previsioni, valutate con CNR-ISMAR e ISPRA, indicano, in particolare, questa mattina alle ore 10 un picco di ...

Venezia “allagata per il 70% della superficie” : attesa in laguna un’Acqua alta eccezionale di 155 centimetri : Nelle prossime ore Venezia potrebbe essere allagata per oltre il 70 per cento della sua superficie e registrare una marea di 155 centimetri sul medio mare. Uno dei livelli più alti, in assoluto, degli ultimi cinquant’anni. È da sei giorni che al Centro Maree si stanno preparando all’arrivo di un’acqua alta eccezionale. Adesso il momento è arrivato. Alle 14.30 dell’11 novembre, il bollettino delle previsioni indica una ...

Venezia - in arrivo l'Acqua alta a livelli record : Per il Centro maree tra domani e mercoledì si potrebbero superare i 155 centimetri. Il Comune attiva il Centro di comando straordinario a palazzo Poerio

Nubifragio a Roma - due auto bloccate dall'Acqua alta sull'Ardeatina : 4 soccorsi - anche 2 bimbi : Allagamenti di cantine, garage e abitazioni piano terra, alberi abbattuti e strade allagate a Roma e Provincia a causa delle forti piogge delle ultime ore. I vigili del fuoco hanno soccorso quattro...

A Venezia nuovo picco di Acqua alta - marea raggiunge 109 cm : nuovo picco di marea stamane a Venezia: alle 9.35 il Centro maree del Comune di Venezia ha registrato un livello massimo di 109 centimetri. Ancor più alto il valore segnato a Chioggia, dove si sono toccati i 111 centimetri. Con questo livello viene allagato circa il 10% del centro storico lagunare. La stessa situazione dovrebbe ripresentarsi nei prossimi giorni. Secondo il centro previsioni e segnalazioni maree “per ...