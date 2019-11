Fonte : optimaitalia

(Di martedì 12 novembre 2019) Nella giornata di ieri 11 novembre idelsono stati resi disponibili per i candidati ai profili della categoria D, ossia per i laureati, come pure anticipato sulle pagine di OM. Continua, al contrario, la lunga attesa per i partecipanti alla selezione pubblica che hanno svolto la prova per i posti messi a disposizione per i. Questi ultimi sono in numero maggiore ma si spera, oramai, che i tempi siano allo stesso modo maturi. Per comprendere quanto tempo ancora ci vorrà per ottenere gli esiti delle prove pre-selettive non possiamo che rifarci a quanto comunicato dallo stessoin questa mattinata del 12 novembre. In qualità di ente gestore di tutta la procedura concorsuale, con cognizione di causa dunque, l'organismo ha provveduto a pubblicare la seguente nota sul suo canale ...

Marcozanni86 : @GuidoCrosetto Quando a novembre 2014 la #Nouy venne a presentarci i primi risultati del primo AQR, le chiesi come… - OptiMagazine : A quando i risultati del concorso Regione Campania per i diplomati? L’avviso del Formez - SteAlbamonte : Iniziano le #campagneelettorali e i #comunicatori che hanno nel #curriculum solo #paginebianche si accasano con i… -