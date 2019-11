90 anni dalla nascita di Grace Kelly | i segreti dei suoi ruoli più iconici

“Stiamo facendo di tutto”. Michael Schumacher - a 6 anni dalla tragedia parla la moglie Corinna. Le sue condizioni : Michael Schumacher, dopo 6 anni la moglie rompe il silenzio. Sono passati 6 anni dal tragico incidente che ha colpito il campione di Formula 1. Era il 2013, il 29 dicembre per la precisione. Quel giorno la vita di Schumacher, della famiglia, dei fan è cambiata per sempre. Il campione era a Meribel con la famiglia e con gli amici per trascorrere le vacanze natalizie nel suo chalet ‘Les Brames’. Amante della montagna e sciatore provetto, Schumi ...

Berlino - le celebrazioni a 30 anni dalla caduta del Muro. Merkel : "Non dimenticheremo le tante vittime" : Con l’arrivo al palazzo presidenziale Bellevue dei capi di Stato di Polonia, Ungheria, Repubblica ceca e Slovacchia, sono iniziate nella capitale tedesca le celebrazioni per il trentennale della caduta del Muro le quali includono stasera un grande spettacolo di musica, immagini e musica.I presidenti dei Paesi dell’allora blocco comunista sbriciolatosi dopo la barriera di Berlino, visiteranno il Memoriale del Muro che conserva ...

Trabant - Sulle strade di Berlino a 30 anni dalla caduta del Muro - FOTO GALLERY : Il 9 novembre del 1989, quando le immagini della caduta del Muro fanno il giro del mondo, carovane di Trabant marciano tra la folla festante verso la zona ovest di Berlino e, allimprovviso, la modesta vettura della Germania Orientale diventa il simbolo di una ritrovata felicità. Per Quattroruote è lei la vera auto dellanno: per i meriti acquisiti in tre decenni di dura militanza allEst e per questa recente, esaltante, corsa verso la libertà, ...

Il trono di Diletta Leotta è in bilico - messo in discussione dalla prorompente bellezza di un’altra bionda di soli 24 anni : Senza ombra di dubbio la più bella conduttrice del mondo sportivo è Diletta Leotta di Dazn ma sembra che il suo trono sia, nell’ultimo periodo, messo in discussione da una ragazza molto giovane di soli 24 anni che sta conquistando velocemente le simpatie di moltissimi sportivi. La bellezza di Diletta Leotta non è in discussione, 28 anni siciliana, dal fisico statuario, laureata in giurisprudenza ha iniziato la sua carriera in ...

Trent'anni dalla caduta del muro di Berlino e molti muri ancora da abbattere : In queste ore di celebrazione del trentennale dal crollo del muro che divideva la città tedesca e il mondo in due blocchi, mi tornava alla mente il discorso di Kennedy nel 1963 giacché in modo certo retorico ma in realtà molto logico esplicitava il carattere fallimentare della cortina di ferro.“Ci sono molte persone al mondo che non capiscono, o che dicono di non capire quale sia la grande differenza tra il mondo ...

Bimbo di 3 anni cade dal quarto piano e muore dopo essere tornato dalla sua festa di compleanno : Edward Popadiuc è morto nel giorno del suo terzo compleanno precipitando dal quarto piano della sua casa nel quartiere Harrow di Londra. Era appena tornato dalla sua festa con i compagni dell'asilo quando si è verificata la tragedia, che è accaduta solo 24 ore dopo un caso simile: un altro bambino, Ali Agac, di 18 mesi, è morto cadendo dal nono piano di un edificio in un quartiere vicino.Continua a leggere

30 anni dalla caduta del Muro a Berlino - speciali e documentari Rai - Mediaset e Sky. : Il crollo di un Muro, la fine di un'era. A trent'anni dalla caduta del Muro di Berlino, il 9 novembre 1989, la televisione ricorda quei giorni con una programmazione dedicata. Sabato 9 novembre, Rai1 inizierà a parlarne in "Unomattina in famiglia" alle 8.45, mentre sarà 'Passaggio a Nord Ovest' - condotto da Alberto Angela a partire dalle 15.00 - a proporre ai telespettatori un approfondimento attraverso documenti ...

Salò - 400 persone alla cena per celebrare i 100 anni dalla nascita del fascismo. Organizzatore : “È storia - non apologia”. La protesta dell’Anpi : Da tradizione in sordina ad appuntamento semi istituzionale. Ritratti del duce alle pareti, camicie nere e soprattutto la torta con l’effige di un fascista col fez e la scritta Salò 1919-2019, 100 anni di giovinezza. Salò 28 ottobre 2019, ritorno al futuro. Quasi 400 adesioni di nostalgici e camerati. Hanno fatto le cose in grande quest’anno quelli del Movimento Salodiano Indipendente: Gianluigi Pezzali, storico esponente della destra locale e ...

Siria - ritrovato in un campo profughi il piccolo Alvin : il bambino di 11 anni era stato portato via dall’Italia dalla madre arruolata nell’Isis : Sta tornando in Italia Alvin, il bambino di 11 anni portato in Siria dalla madre, Valbona Berisha, che lasciò il marito e padre del bimbo a Barzago (Lecco) per arruolarsi nell’Isis, il 17 dicembre 2014. Il ragazzino, la cui madre è morta in un’esplosione, si trovava nel campo profughi di Al Hol, in Siria, e sarebbe ferito a una gamba: a ritrovarlo sono stati gli uomini dello Scip della polizia e del Ros dei carabinieri, dopo la denuncia del ...

A tre anni dalla scomparsa George Michael torna per Natale : George Michael è morto proprio il giorno di Natale, quasi una beffa del destino, visto che la sua “Last Christmas” fu la canzone che lo portò al successo planetario. Ora a tre anni dalla sua morte, c’è ancora qualcosa che lo lega a questa festività, il suo inedito "This Is How (We Want You To Get High)" che farà parte della colonna sonora di uno dei film più attesi della stagione “Last Christmas” ispirato alla musica di George Michael e degli ...

Modigliani a 100 anni dalla morte. La mostra di Livorno è talmente straordinaria che vale il viaggio : Trentacinque anni fa Livorno fu scossa da un fremito, misto di esaltazione e follia collettiva, tramutatasi poi presto in farsa, burla, quasi tragedia. Cosa successe a 100 anni dalla nascita del suo celebre e incompreso concittadino? La direttrice di Villa Maria (un tempo villa privata, donata nel 1962 dai proprietari al Comune col vincolo della destinazione museale) volle dedicargli una mostra, anche se le opere erano poche e non tra le più ...

Trapianti : 20 anni dalla legge nazionale - donazione raddoppiate dal 1999 : Il mondo dei Trapianti si ritrova a Roma per fare il punto sulle sfide del futuro e per celebrare i vent’anni di vita della Rete trapiantologica italiana, istituita nel 1999. Da allora “l’attività di donazione è praticamente raddoppiata (+94%); mentre i Trapianti sono cresciuti del 58%. Nel 1998 le liste d’attesa includevano 13 mila pazienti, mentre ora sono meno di 9 mila, e complessivamente sono diminuiti i tempi medi ...

Maltempo - Coldiretti : “Danni e disagi in campagna dalla Liguria alla Campania” : Alberi caduti e serre divelte dal vento, ulivi in piena raccolta flagellati dalla grandine, campi allagati con cipolle, finocchi, scarole e in generale gli ortaggi sott’acqua per le intense precipitazioni che hanno provocato anche frane e smottamenti sono i pesanti danni provocati nelle campagne dell’ondata di Maltempo che, dalla Liguria alla Campania, si è abbattuta sull’Italia. E’ quanto emerge dal primo bilancio effettuato dalla Coldiretti ...