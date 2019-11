10 film che fanno bene al cuore più della meditazione

Offerte fotografiche su Aliexpress : Yongnuo 50mm f/1.8 e Fujifilm Instax Mini al miglior prezzo : In occasione del Single’s Day, anche detto il Black Friday Cinese, su Aliexpress sono in arrivo una valanga di sconti. VI ricordiamo inoltre che il punto di forza di Aliexpress sono i coupon, che potrete leggi di più...

Le Mans 66 - La grande sfida - La vera storia che ha ispirato il film FOTO GALLERY : Una storia di auto e personaggi leggendari, tra pochi giorni sul grande schermo. Dal 13 novembre sarà nelle sale italiane la pellicola "Le Mans 66 - La grande sfida", diretta da James Mangold e costata alla 20th Century Fox ben 100 milioni di dollari, che celebra lo storico duello tra le V8 Ford e le V12 Ferrari.La storica tripletta. Una sfida epica, dettata dalla tenace rivalità tra Henry Ford II ed Enzo Ferrari, patron della Casa del ...

Morabeza - il nuovo disco di Tosca : un album ma anche un film : Non ricordo esattamente in che periodo degli anni Settanta la mia famiglia ospitò per qualche giorno una ragazza francese di nome Guendaline. Mia madre l'aveva incontrata che chiedeva informazioni per un ostello in centro, inconsapevole che il primo ostello sarebbe stato aperto in Ancona circa venti anni dopo, e il fatto che avesse con sé un violino indusse mia madre a offrirsi di venire a dormire da noi. Erano gli anni Settanta, badate bene, e ...

20 scrittori che odiano i film (capolavoro) tratti dai loro libri : Shining, romanzo (1977) vs film (1980)Colazione da Tiffany, romanzo (1958) vs film (1961)Lo Squalo, romanzo (1974) vs film (1975)Mary Poppins, romanzo (1934) vs film (1964)Fuga di mezzanotte, romanzo (1977) vs film (1978) Questo mio folle cuore, romanzo (1948) vs film (1949)So cosa hai fatto, romanzo (1973) vs film (1997)Forrest Gump, romanzo (1986) vs film (1994)Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, romanzo (1964) vs film (1971)American ...

Rocco Siffredi - incidente choc sul set del suo ultimo film. Quel che è successo è da brividi : incidente sul set dell’ultimo film di Rocco Siffredi. Una storia choc raccontata direttamente da una delle protagoniste. Il famoso attore di film per adulti che è anche produttore, in questo momento è alle prese con il ruolo di regista. Per la pellicola – sempre a luci rosse – Rocco Siffredi ha scelto attori d’eccezione quali la famosissima Malena la Pugliese e Martina Smeraldi. La giovane debuttante, ai microfoni de La Zanzara, ha raccontato un ...

Gli Uomini D’Oro - il film con Fabio De Luigi è il noir all’italiana che non ti aspetti : Una sorpresa Gli Uomini D’Oro. Avevamo lasciato Vincenzo Alfieri alla regia d’esordio de I Peggiori, una commedia di supereroi carina, divertente, però esile. E troppo debitrice verso i suoi modelli statunitensi riletti alla luce di Smetto Quando Voglio e Jeeg Robot. Lo ritroviamo al secondo film, prodotto dai Lucisano, notevolmente maturato e disposto a rischiare di più in un racconto in cui saggiamente sceglie di stare solo dietro la macchina ...

“Due mesi fa non mi voleva neanche mia madre…”. L’intervista all’attaccante del Trani è imperdibile. Il filmato è già un cult : Fino a pochi giorni fa, il suo nome era conosciuto solo in Puglia. Antonio Picci è un attaccante del Trani che milita in Eccellenza pugliese, e qualche giorno fa, dopo un bel goal sul campo, ha parlato della sua rivincita in un’intervista a Telesveva (che gentilmente ci ha concesso il video). “Due mesi fa non mi voleva neanche mia madre e ora sono già in doppia cifra” ha detto al cronista. In pochi giorni il filmato è uscito dai ...

“Nel mare ci sono gli squali” - il corto degli Anfausti vince la XIII edizione The 48 hour film project. Al film anche il premio Il Fatto Quotidiano : Con il lavoro intitolato”Nel mare ci sono gli squali“, la squadra de Gli Anfausti ha conquistato il primo premio come Miglior film nella XIII edizione del The 48 hour film Project Italia, la competizione che coinvolge 140 città in cinque continenti e vede la Capitale unica tappa italiana. L’importante riconoscimento è stato consegnato dalle organizzatrici insieme a Francesco Dobrovich, direttore artistico di Videocitta . Il team ha ...

Reese Witherspoon - che si è portata a casa l’intero guardaroba del film Una bionda in carriera : I look di Una bionda in carriera che Reese Witherspoon possiede ancora in guardarobaI look di Una bionda in carriera che Reese Witherspoon possiede ancora in guardarobaI look di Una bionda in carriera che Reese Witherspoon possiede ancora in guardarobaI look di Una bionda in carriera che Reese Witherspoon possiede ancora in guardarobaI look di Una bionda in carriera che Reese Witherspoon possiede ancora in guardarobaI look di Una bionda in ...

Il regista di Suicide Squad David Ayer non è contento del film che ha girato : Non c’è pace per il mondo dei film Dc Comics: mentre da una parte il recente film Joker, nonostante le feroci polemiche, ha dato soddisfazioni da record al botteghino, c’è ancora chi rivanga passati insuccessi, con uno scaricabarile di responsabilità piuttosto notevole. Nelle scorse settimane erano emersi i retroscena riguardanti Jared Leto, ovvero il penultimo Joker che, insoddisfatto del risultato di Suicide Squad in cui aveva ...

INDIANA JONES E IL TEMPIO MALEDETTO/ Video - il film su Rete 4 : Veltroni dice che... : INDIANA JONES e il TEMPIO MALEDETTO, su Rete 4 va in onda il film con la regia di Steven Spielberg. Ecco le parole di Walter Veltroni sulla pellicola

Insieme al nuovo film di Lady Gaga sull’omicidio Gucci arriva anche il nuovo album di inediti? : Mentre arrivava la conferma del nuovo film di Lady Gaga dopo l'acclamato debutto da protagonista di A Star is Born, il pubblico della popstar si concentrava su presunti indizi che potrebbero anticipare l'arrivo di un nuovo album di inediti. E magari, chissà, i due progetti viaggiano proprio in parallelo. La cantautrice del premio Oscar Shallow sarà protagonista del film diretto da Ridley Scott sull'omicidio di Maurizio Gucci ed interpreterà ...

Assou-Ekotto - da calciatore a pornostar! Un ex collaboratore del Tottenham svela : “mi disse che per il suo primo film…” : Assou-Ekotto e il desiderio di diventare una star del porno: il retroscena contenuto nella biografia di un ex collaboratore del Tottenham Terminata la carriera sul campo, diversi calciatori provano a riciclarsi in altre professioni: c’è chi diventa allenatore, chi opinionista, chi si dedica al mondo degli affari e chi a quello del… porno! Benoit Assou-Ekotto, ex difensore camerunese del Tottenham, non ha mai nascosto la volontà ...

film italiani del weekend del 2 e 3 novembre 2019 : Il giorno più bello del mondo miglior debutto italiano dell’anno - occhi puntati anche su “L’Uomo del Labirinto” : Film italiani del weekend 2-3 novembre 2019: Siani sbanca con "Il giorno più bello del mondo" miglior debutto italiano del 2019. Atteso anche "L'Uomo del labirinto" con Servillo e Hoffman Il giorno ...