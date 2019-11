YouTube cambia regole | potrà cancellare i canali in qualsiasi momento

Intelligenza artificiale - call to action e tv : come cambia la pubblicità su YouTube : YouTube(Photo by Carsten Rehder/picture alliance via Getty Images) Fare pubblicità tramite video su Google diventa ancora più semplice grazie ai nuovi strumenti presentati da Big G alla Advertising Week di New York, evento dedicato al mondo dei media. Finora gli spot potevano essere bumper da 6 secondi, annunci ignorabili grazie al tasto “skip” o pubblicità che non si possono saltare, secondo il gusto dell’inserzionista. Ora Google affida ...

