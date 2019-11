Xbox Game Pass secondo un rumor potrebbe includere tre mesi gratuiti di Discord Nitro

Matt Piscatella di NPD : i servizi ad abbonamento come Xbox Game Pass e PlayStation Now hanno dei rischi per il mercato videoludico : Non è un segreto che Xbox Game Pass e PlayStation Now nei mesi stiano ottenendo sempre più successo. In fondo non c'è da stupirsi, si tratta di servizi che permettono di avere accesso a centinaia di giochi, tra cui anche numerosi tripla A blasonati, a un prezzo decisamente conveniente. Molti li definirebbero una vera manna dal cielo, tuttavia secondo Matt Piscatella potrebbero rappresentare anche un rischio per il mercato videoludico. Durante un ...

X019 : in arrivo novità per Game Pass - i titoli Xbox Game Studios e xCloud : L'evento X019 sarà un appuntamento da non perdere per i fan di Xbox, e in generale per tutti i giocatori, specialmente ormai che manca relativamente poco al lancio di Xbox Scarlett e l'inizio della nuova generazione videoludica.Ad aggiungere ulteriore fuoco sulla benzina dell'hype ci ha pensato Microsoft, che tramite un messaggio su Twitter ha svelato alcune delle novità che i fan possono aspettarsi dall'evento. Nello specifico, il colosso di ...

Avicii Invector : il rhythm game d'azione è in arrivo su PC - PS4 e Xbox One il prossimo mese : Il mese scorso è riemersa una nuova versione di Invector di Hello There games, ora chiamata Avicii Invector in onore dell'artista deceduto da cui è stata estratta la colonna sonora del gioco. Sebbene all'epoca non fosse stata data alcuna data di uscita definitiva per tutte le piattaforme, oggi abbiamo appreso quando arriveranno tutte le versioni del titolo.Il rilancio di Avicii Invector su PS4 e i nuovi porting per PC e Xbox One arriveranno il ...

Playtonic Games non entrerà a far parte degli Xbox Game Studios e non sta sviluppando un nuovo Banjo-Kazooie : Ieri, era comparsa in rete la notizia che voleva Playtonic Games al lavoro su un nuovo gioco Banjo-Kazooie e nel mezzo di un processo di acquisizione da parte di Microsoft.Tuttavia, lo sviluppatore del franchise Yooka-Laylee ha da poco rilasciato una dichiarazione per smentire queste voci, sottolineando la sua volontà di rimanere indipendente nonostante tutti gli indizi indicassero qualcosa di diverso.Il team ha affermato che si trattava di ...

Playtonic Games entrerà a far parte di Xbox Game Studios? : Secondo alcuni rumor trapelati su ResetEra, è probabile che Playtonic Games potrebbe unirsi ad Xbox Game Studios in futuro. Il team è noto per il suo lavoro egregio sulla serie Yooka-Laylee.Le indiscrezioni provengono dall'utente Mazi, che in seguito ad una serie di coincidenze, è arrivato a questa conclusione. Il primo "indizio" è che Ed Bryan, che ha contribuito alla progettazione di Yooka-Laylee, è entrato a far parte di Playtonic Games ...

PowerA Fusion Pro : la recensione di un completo gamepad per Xbox One e Pc : Dagli Stati Uniti un raffinato controller cablato con pulsanti programmabili, acquistabile a 99 euro

Ufficiali i Games With Gold di novembre 2019 : i giochi gratuiti del mese per Xbox : I Games With Gold di novembre 2019 non hanno più segreti. Dopo che Sony ha alzato il sipario sulla sua nuova Instant Game Collection - vale a dire i due titoli PlayStation 4 in regalo per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus - ora è Microsoft a vuotare finalmente il sacco. Il colosso di Redmond ha infatti annunciato quali saranno i giochi per Xbox One e Xbox 360 gratuiti del prossimo mese, che potranno naturalmente essere messi in ...

Sherlock Holmes e Star Wars : Jedi Starfighter tra i Games With Gold di novembre per Xbox One ed Xbox 360 : Con un po' di ritardo, Microsoft ha svelato quali saranno i giochi disponibili a titolo gratuito sull'Xbox Live Gold di novembre. Sebbene i titoli non siano così avvincenti, ce ne sono un paio che potrebbero interessare.Visto che Star Wars Jedi: Fallen Order uscirà il 15 novembre, per spezzare la monotonia dell'attesa potrete provare dal 1° al 15 novembre Star Wars: Jedi Starfighter, titolo originariamente pubblicato per Xbox nel 2002.Invece, ...

Offerta Xbox One X al prezzo più basso di sempre da GameStop : come approfittarne : Xbox One X è al momento la console più potente tra quelle presenti sul mercato. E quella più performante mai apparsa nella storia del gaming. Merito di un'architettura snella e al tempo stesso solidissima, che permette alla macchina da gioco di casa Microsoft di offrire agli appassionati un aspetto grafico senza precedenti, portando le prestazioni dei videogame a risoluzioni e dettagli sensibilmente maggiori non solo rispetto ad Xbox One ...

Xbox Game Bar si aggiorna e integra il contatore di FPS e non solo : Con l'ultimo aggiornamento per Xbox Game Bar è stata introdotta un'interessante novità, ovvero il contatore degli FPS.Come probabilmente saprete, Xbox Game Bar è un layer integrato nel sistema operativo Win10 che possiamo attivare semplicemente premendo i tasti "Windows" e "G" contemporaneamente. Ebbene, questa funzione ci da accesso ad una serie di interessanti opzioni come per esempio la possibilità di acquisire o condividere lo schermo, ...

Come Devolver ci mette in guardia da servizi come PS Plus - Xbox Game Pass - e Apple Arcade? : Devolver Digital mette in guardia i consumatori da servizi ad abbonamento quali PS Plus, Xbox Game Pass, e Apple Arcade.come possiamo vedere, a fare questa peculiare segnalazione è stato proprio il fondatore del publisher, Graeme Struthers, in occasione di un'intervista con GameSpot. La discussione verteva sul futuro dei videogiochi, ed a un certo punto è giunta la dichiarazione:"Il mondo dei servizi in abbonamento ci sta preoccupando. siamo già ...

Xbox Game Pass Ultimate supera PlayStation Now ed è il servizio in abbonamento con i giochi migliori? : I servizi in abbonamento negli ultimi anni hanno iniziato ad occupare un ruolo sempre più importante nell'industria videoludica e non si può negare che in futuro questo tipo di proposte possa rivelarsi centrale non solo per i colossi del settore (soprattutto Microsoft ci punta con estrema decisione) ma anche per i consumatori. Ma qual è effettivamente il servizio migliore a livello di pura e semplice qualità dei videogiochi proposti?OpenCritic, ...

