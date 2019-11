Voci sulla finale di Champions negli USA | ma la UEFA smentisce

PlayStation 5 : Kotaku smentisce le Voci sulla mala gestione della nuova console : Fino a qualche giorno fa circolavano in rete voci riguardanti una presunta cattiva gestione, da parte di Sony, di PlayStation 5. In particolare, come possiamo vedere, una testimonianza sarebbe giunta a GamesIndustry, e avrebbe indicato come gli sviluppatori indipendenti siano preoccupati per quanto riguarda la gestione di PS5 da parte proprio di Sony.Secondo alcuni sviluppatori indie infatti, il settore indipendente sarebbe stato lasciato in ...

Vittorio Feltri e le Voci sulla mossa di Enrico Letta : "Nessuna crisi di governo - M5s e Pd non hanno i voti" : "Gira una voce per cui Enrico Letta abbia consigliato al governo di tornare al voto per evitare che Matteo Renzi prenda tempo e ribalti la situazione a suo piacimento". Myrta Merlino chiede a Vittorio Feltri, ospite a L'Aria Che Tira, se questo scenario sia possibile. Le parole del direttore di Libe

Atalanta - Gasperini : “Grande partita. Le Voci sulla Roma in estate? Ci sono sempre le tentazioni…” : Sconfitta pesante all’esordio assoluto in Champions, pari al fotofinish in rimonta contro la Fiorentina, ma l’Atalanta c’è. Gli orobici sbancano Roma con le reti di Zapata e De Roon e si rilanciano. A fine gara, ai microfoni di Sky Sport, le parole del tecnico bergamasco Gian Piero Gasperini. “Le voci sulla Roma in estate? Ci sono sempre le tentazioni. Ma l’amore per l’Atalanta mi ha permesso di ...

Ivana Mrazova torna in Italia : con Luca zittisce le Voci sulla presunta crisi : Ivana Mrazova è tornata in Italia e finalmente spazza via tutte le voci sulla presunta crisi con Luca Onestini Dopo un lungo periodo trascorso in Repubblica Ceca, con la sua famiglia, Ivana Mrazova è tornata in Italia. La modella era ritornata nella sua patria per vari motivi. In primis per trascorrere un po’ di tempo […] L'articolo Ivana Mrazova torna in Italia: con Luca zittisce le voci sulla presunta crisi proviene da Gossip e Tv.

Domenica Live - da Barbara D'Urso Loredana Lecciso : Voci sulla notizia bomba sulla famiglia Carrisi : Una Barbara D'Urso inarrestabile, subito impegnata con tre programmi su Canale 5. La regina di Mediaset è ai nastri di partenza anche con Domenica Live, dopo Pomeriggio 5 e Live-Non è la D'Urso. Primo appuntamento, il 22 settembre a partire dalle 17.20 sulla rete ammiraglia di Mediaset. E nel fratte