Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 18 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 11 NOVEMBRE 2019 ORE 17.35 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE DI TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA TERRITORIO. SULLA NETTUNENSE SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE, NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE, DOVE SI REGISTRANO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA CASSIA E L’APPIA, FORTI RALLENTAMENTI ANCHE IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 11 NOVEMBRE 2019 ORE 17.05 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO, ANCHE PER MALTEMPO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA TERRITORIO. CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A2, TRA TANGENZIALE EST E TOGLIATTI IN DIREZIONE GRA. SEMPRE SUL TRATTO URBANO, IL TRAFFICO RESTA BLOCCATO IN DIREZIONE CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, A CAUSA DELLA CHIUSURA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 11 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO, ANCHE A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEO DI OGGI, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CAPITALE. UN INCIDENTE PROVOCA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A2, TRA TANGENZIALE EST E TOGLIATTI IN DIREZIONE GRA. SEMPRE PER QUANTO RIGUARDA IL TRATTO URBANO, IL TRAFFICO RESTA BLOCCATO TRA PORTONACCIO E LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 11 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA PONTINA, DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA POMEZIA E CINQUE PODERI IN DIREZIONE LATINA. SEMPRE SULLA PONTINA MA PIU’ A NORD CODE TRA RACCORDO ANULARE E CASTEL RomaNO, NEI DUE SENSI DI MARCIA SEMPRE CAUSA INCIDENTE SI REGISTRANO CODE SULLA CASSIA, TRA LE USCITE CESANO E CAMPAGNANO, IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 11 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA COMPLICATA LA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A CAUSA DELLA CHIUSURA DEL NODO A24/TANGEZIALE EST PER ALLAGAMENTO; TRAFFICO BLOCCATO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE. PER CHI PROVIENE DA Roma EST ED È DIRETTO VERSO IL CENTRO, DUNQUE, SI CONSIGLIA DI USCIRE SUL RACCORDO E PERCORRERE LA TIBURTINA. SUL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 11 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI UN INCIDENTE, INFATTI, È STATO CHIUSO IL NODO A24/TANGEZIALE EST; TRAFFICO BLOCCATO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE. PER CHI PROVIENE DA Roma EST ED È DIRETTO VERSO IL CENTRO, DUNQUE, SI CONSIGLIA DI USCIRE SUL RACCORDO E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 11 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD, A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CUI SONO COINVOLTI UN CAMION E DUE AUTO, CI SONO CODE TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE Roma; AL MOMENTO IL TRAFFICO SCORRE SU UNA SOLA CORSIA. ANCORA GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 11 NOVEMBRE 2019 ORE 09:35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD, A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CUI SONO COINVOLTI UN CAMION E DUE AUTO, CI SONO CODE TRA CASTELNUOVO DI PORTO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO. GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI UN INCIDENTE, INFATTI, È STATO CHIUSO IL NODO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 11 NOVEMBRE 2019 ORE 09:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI UN INCIDENTE, INFATTI, È STATO CHIUSO IL NODO A24/TANGEZIALE EST; CODE A PARTIRE DAL RACCORDO. PER IL TRAFFICO DIRETTO VERSO IL CENTRO, DUNQUE, SI CONSIGLIA DI USCIRE A TOGLIATTI O A FIORENTINI O IN ALTERNATIVA DI PERCORRERE IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 11 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD, CODE TRA LA BARRIERA Roma SUD E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO. SEMPRE VERSO IL RACCORDO CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD A PARTIRE DA SETTEBAGNI. PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E CASSIA. PROSEGUENDO, PER TRAFFICO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 11 NOVEMBRE 2019 ORE 08:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD SI STA IN CODA TRA LA BARRIERA Roma SUD E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. PASSIAMO PROPRIO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, PER UN INCIDENTE, SI PROCEDE INCOLONNATI TRA PRENESTINA E APPIA. INCIDENTE ANCHE IN ESTERNA, CI SONO CODE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E CASSIA. SUL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 11 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA. INCIDENTE ANCHE IN ESTERNA, CODE TRA FLAMINIA E CASSIA. PROSEGUENDO, PER TRAFFICO INTENSO, SI RALLENTA TRA BOCCEA E PISANA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 10 NOVEMBRE 2019 ORE 19.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA CASSIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA PROVINCIALE BRACCIANESE NEI DUE SENSI DI MARCIA A VETRALLA CHIUSA AL TRAFFICO STRADA FOROCASSIO TRA LA STATALE CASSIA E LA PROVINCIALE CARCARELLE NELLE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2019 ore 19 : 00 : Viabilità DEL 10 NOVEMBRE 2019 ORE 18.50 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E NOMENTANA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE APPIA E RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA LA TOGLIATTI E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA ...