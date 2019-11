Venezia | la marea a 187 centimetri Danni a San Marco Venti a 100 km h Il sindaco | un

Venezia - acqua alta in città : la marea supera i 180 centimetri : Il maltempo sta flagellando ormai da ieri, 12 novembre, tutto il nostro Paese. Alcune zone del Sud sono state colpite in maniera piuttosto violenta, ad esempio nel Salento, dove si sono registrati ingenti danni alle colture ed intere aziende agricole adesso rischiano di perdere il raccolto. Anche in Basilicata si sono registrare condizioni di criticità: Matera è stata quasi sommersa da un'alluvione lampo che ha trasformato le strade del centro ...

Venezia - la marea a 187 centimetri. Venti a 100 km/h. Il sindaco : un disastro. Un anziano morto fulminato in casa : Venezia questa volta ha rischiato di affondare, sotto la spinta di un'acqua che con vento di scirocco a 100 chilometri orari ha sfiorato la paurosa soglia dei 190 centimetri sul medio mare. Il...

Ultim'ora : marea eccezionale a Venezia - raggiunti i 190 centimetri. Si temono molti danni. : Sono ore di grande apprensione a Venezia per una marea eccezionale che sta colpendo la città lagunare. La forte ondata di maltempo in atto, caratterizzata da venti di scirocco impetuosi e da una...

Venezia - la marea a 187 centimetri. Vento a 100 km/h. Sindaco : «Un disastro». Maltempo - morto un anziano a Bari : Il Maltempo sta sferzando tutta l'Italia e le città d'arte sono tra quelle che più contano i danni. L'acqua alta a Venezia ha toccato i 187 centimetri (sul medio mare) e ha...

Venezia - notte con l'acqua alla gola. Peggio del previsto : marea già a 187 cm : Disastro acqua alta a Venezia: le previsioni del Centro maree del Comune danno la situazione in grave Peggioramento per le prossime ore. Dai 148 centimetri delle ore 22 con l'82% della...

Venezia - la marea a 183 centimetri. Maltempo - morto un anziano a Bari. Caos a Matera e Capri : Il Maltempo sta sferzando tutta l'Italia e le città d'arte sono tra quelle che più contano i danni. L'acqua alta a Venezia ha superato i 180 centimetri (sul medio mare) e ha...

Maltempo - acqua alta a Venezia : la marea entra anche a San Marco. Alberi caduti a Roma : Maltempo e scuole chiuse in molte parti d'Italia in particolare al Sud dove sono attese mareggiate con onde alte fino a 7metri. Neve al nord oltre gli 800 metri e acqua alta...

Venezia - l’alta marea sfiora i 130 centimetri : turisti in una piazza San Marco allagata : L’alta marea a Venezia, preannunciata nei giorni scorsi, si è fermata a 127 centimetri a Punta della Salute Canal Grande, mentre ha superato quota 130 centimetri a Chioggia. Restano confermate le previsioni di acqua alta per domani, con un altro picco a 145 centimetri. Nelle immagini, la città allagata, coi turisti che camminano in piazza San Marco. L'articolo Venezia, l’alta marea sfiora i 130 centimetri: turisti in una piazza San ...

Maltempo Venezia : turni notturni per difendere San Marco dalla marea : Il Maltempo che sta interessando gran parte d’Italia preoccupa a Venezia, dove in serata è prevista nuovamente alta marea. La procuratoria della Basilica di San Marco di Venezia ha già predisposto turni di guardia fino a tarda notte per difendere la cattedrale, quanto più possibile, dall’eccezionale acqua alta che si sta registrando in queste ore. Già inondato dall’acqua nella tarda mattinata di oggi il nartece, la parte ...

Maltempo - acqua alta a Venezia : la marea entra anche a San Marco : Maltempo e scuole chiuse in molte parti d'Italia in particolare al Sud dove sono attese mareggiate con onde alte fino a 7metri. Neve al nord oltre gli 800 metri e acqua alta...

Maltempo - acqua alta a Venezia : la marea entra anche a San Marco. Allerta rossa in Basilicata - Calabria e Sicilia : Maltempo e scuole chiuse in molte parti d'Italia in particolare al Sud dove sono attese mareggiate con onde alte fino a 7metri. Neve al nord oltre gli 800 metri e acqua alta...

Acqua alta a Venezia : il picco di marea si ferma a 127 cm : Il picco di marea registrato stamani nella laguna di Venezia si è fermato a 127 cm alle ore 10:20, alla stazione di rilevamento di Punta della Salute: il fenomeno, spiega il Centro maree del Comune, è stato causato dal ritardo della perturbazione, che ha mitigato l’effetto dei venti di scirocco e dell’onda di ‘Sessa’ nel mare Adriatico. Il massimo registrato in mare è stato di 137 cm. Confermate le previsioni di Acqua ...

Acqua alta a Venezia : la marea ha già raggiunto livello di un metro sopra il medio mare : A Venezia l’Acqua alta ha già raggiunto il livello di un metro sopra il medio mare: oggi si dovrebbe registrare una punta eccezionale, un metro e 40, a metà mattinata, secondo il Centro maree del Comune. I modelli previsionali del Centro maree del Comune di Venezia indicano la possibilità di maree eccezionali per oggi e domani. Le previsioni, valutate con CNR-ISMAR e ISPRA, indicano, in particolare, questa mattina alle ore 10 un picco di ...

A Venezia nuovo picco di acqua alta - marea raggiunge 109 cm : nuovo picco di marea stamane a Venezia: alle 9.35 il Centro maree del Comune di Venezia ha registrato un livello massimo di 109 centimetri. Ancor più alto il valore segnato a Chioggia, dove si sono toccati i 111 centimetri. Con questo livello viene allagato circa il 10% del centro storico lagunare. La stessa situazione dovrebbe ripresentarsi nei prossimi giorni. Secondo il centro previsioni e segnalazioni maree “per ...