Vela – Campionato Autunnale della Laguna | tutti i risultati della prima tappa di Lignano

Vela – Campionato del Mondo Calsse 2.4 mR : tutto pronto a Genova per la 30ª edizione : tutto è pronto per il 30mo Campionato Mondiale della Classe 2.4 mR Con le ultime procedure di stazza e le registrazioni dei partecipanti è ufficialmente cominciato il 30mo Campionato Mondiale 2.4 mR. Oggi giornata dedicata alle ultime procedure a terra e una practice race nel primo pomeriggio per i 91 atleti provenienti da 15 nazioni diverse, con le barche e gli atleti in acqua a provare il campo di regata. Domani alle 11.00 il primo ...