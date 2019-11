Una destra sempre più estrema | dal caso Segre al razzismo negli stadi

Spagna - per Sanchez e il Psoe Una vittoria di Pirro. Sinistra lontana da maggioranza - ultradestra di Vox è terza forza : Il lancio dei dadi non ha dato il risultato sperato: il ritorno alle urne voluto da Pedro Sanchez non solo ha visto i socialisti perdere consensi rispetto allo scorso 28 aprile (crica seicentomila voti in meno), ma di fatto rende assai più difficile al premier uscente formare un esecutivo in grado di superare la fiducia della Camera - per non parlare poi di governare il Paese. L`esito del voto infatti vede il possibile blocco di Sinistra ...

Silvio Berlusconi : "Sono stupito. Forza Italia non è subordinata ad alcUna generica destra sovranista" : Silvio Berlusconi non ci sta. E' stanco di leggere sui giornali che Forza Italia sia sottomessa a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. "Sono sempre più stupito dal tono di alcuni commenti che leggo in questi giorni sugli organi di informazione. L'immagine di Forza Italia appiattita o subordinata ad una

Franco Bechis : "Perché la mozione di Liliana Segre è Una trappola politica per il centrodestra" : Parla di "malafede" e di "ideologia politica" Franco Bechis in riferimento al linciaggio collettivo subìto dal centrodestra per essersi astenuto in aula al Senato sulla mozione di Liliana Segre per istituire una commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antis

Elezioni Umbria - Una regione da anni sempre più a destra - i dati : Elezioni Umbria, una regione da anni sempre più a destra, i dati Le Elezioni in Umbria hanno segnato per molti analisti un punto di svolta. È la prima volta che una della quattro regioni rosse, Emilia Romagna, Toscana, Marche e appunto Umbria, viene conquistata dal centrodestra. E con un distacco tra l’altro del 20%. Quello che appare evidente è che il Paese sta andando sempre più a destra. Eppure c’è di più. Le regioni ...

L’attacco a Una moschea in Francia e le domande all’estrema destra : Parigi. Erano circa le 15.20 di lunedì quando l’ex militare Claude Sinké si è avvicinato alla porta d’ingresso della moschea di Bayonne con una tanica di benzina. Sorpreso da due uomini, uno di 74 anni e uno di 78, mentre stava per incendiare la moschea, ha reagito sparando contro di loro, prima di

Attacco davanti a Una sinagoga - due morti : il killer è un neonazista. L'estrema destra lo chiama «santo» VIDEO : Terrore in Germania nel giorno dello Yom Kippur. Halle, nell'est del Paese, è stata teatro di un Attacco di matrice antisemita contro una sinagoga e un fast food etnico che ha causato la...

Sparatoria davanti a Una sinagoga - due morti : fermato un neonazista. L'estrema destra lo chiama «santo» : Terrore in Germania dove è avvenuta una Sparatoria ad Halle, nell'est del Paese, con morti e feriti: alla Sparatoria sarebbe seguita poi una bomba a mano lanciata nel cimitero ebraico. Per...

Italia - Mancini : “Crediamo di aver messo insieme Una buona squadra : a destra ne ho chiamato uno in più che è Di Lorenzo - se lo meritava. Insigne e Bernardeschi sono importanti. Su Balotelli…” : La conferenza stampa di Mancini Il 13 ottobre la Nazionale Italiana scende in campo all’Olimpico contro la Grecia, tre giorni dopo a Vaduz contro il Liechtenstein. Il tecnico Roberto Mancini ne parla in conferenza stampa dal Centro Tecnico Federale di Coverciano: Inter-Juventus alza il livello della Serie A? “E’ stata una partita intensa, con giocatori bravi. sono gare diverse dalle altre. Sì, senza dubbio”. Che ...

Taglio parlamentari - l’Aula è quasi deserta per l’ultima discussione. Una trentina i presenti - manca tutto il centrodestra. Ma Fi voterà sì : Una trentina di presenti, per lo più tra i banchi del Movimento 5 Stelle. Il centrodestra del tutto assente, pochi deputati tra gli scranni del Partito democratico, Italia Viva e LeU. Inizia con l’aula vuota o quasi l’ultima discussione generale a Montecitorio per il provvedimento relativo al Taglio del parlamentari. Di fronte al vicepresidente di turno dell’Aula, Ettore Rosato, sono 16 gli iscritti a parlare a partire dalle 10 ...

La destra cerca Una strada unitaria sul taglio dei parlamentari. Ma - per ora - non c'è : Oggi i capigruppo dei partiti del centrodestra si sono riuniti a Montecitorio per concordare la linea da tenere sul Def e la legge di bilancio, ma anche sulle riforme che Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia stanno cercando di percorre insieme con una strada unitaria.Ieri Forza Italia in commissione Affari costituzionali ha votato contro la riforma portata avanti dai 5 Stelle. Ma la decisione non era stata concordata, da qui il dibattito ...

Roberto Saviano : "Il Pd rinvia lo ius soli. E fa ancora Una volta un favore alla peggiore destra" : "Sullo ius soli, oggi come due anni fa con Alfano, il Pd sostiene che non è il momento giusto". Roberto Saviano, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, attacca il Partito democratico sulla cittadinanza agli immigrati e tanto per cambiare anche, indirettamente, Matteo Salvini: "Per non fare

Sondaggi elettorali - Una coalizione di centrosinistra con Pd e M5s vale quanto il centrodestra : Un Sondaggio condotto da Quorum/YouTrend per Sky Tg24 considera la possibilità di una sfida tra il centrodestra e il centrosinistra (allargato al M5s) alle prossime elezioni politiche: in questo scenario l'equilibrio regna sovrano, con la coalizione guidata dalla Lega leggermente avanti rispetto a quella formata da pentastellati e Pd.Continua a leggere

Alto Adige - a Una settimana dalle elezioni i popolari e la destra austriaca rilanciano l’idea del doppio passaporto per i sudtirolesi : Il progetto di un doppio passaporto italo-austriaco per i sudtirolesi di lingua tedesca e latina torna di moda. Dopo averla lasciata nel cassetto per più di un anno, i popolari di Övp e l’ultradestra della Fpö hanno rilanciato la misura in un emendamento approvato dal parlamento austriaco. Tra una settimana Vienna torna al voto, dopo che il governo di Sebastian Kurz sorretto proprio dalla coalizione Övp-Fpö è caduto in seguito allo ...