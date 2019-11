Fonte : ilpost

(Di lunedì 11 novembre 2019) Oleg Sokolov,63enne che nel 2003 era stato insignito della prestigiosa onorificenza francese della Legion d’Onore, hadila suaed exAnastasia Yeshchenko, di 24 anni, e dine smembrato il corpo. Sokolov

ilpost : Un importante storico russo ha ammesso di aver ucciso la sua compagna – ed ex studentessa – e di averne smembrato i… - NaperMedia : RT @OvalMoney: 'Un passo importante per Oval, un momento storico che vogliamo condividere con la nostra community, con le persone che hanno… - edobene : RT @OvalMoney: 'Un passo importante per Oval, un momento storico che vogliamo condividere con la nostra community, con le persone che hanno… -