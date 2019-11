Un gioco più spaventoso del primo Silent Hill? Silent Hill in prima persona

Super Smash Bros. Ultimate meglio di Street Fighter II : il gioco di Nintendo è il picchiaduro più venduto di sempre : A quanto pare Super Smash Bros. Ultimate è stato un enorme successo per Nintendo. Il popolare titolo picchiaduro crossover che ha portato molti dei franchise preferiti dai fan dell'azienda sul ring per duellare, ha raggiunto un importante traguardo.Lo sviluppatore giapponese è stato premiato per i suoi sforzi, poiché il suo titolo esclusivo per Switch è diventato un fenomeno culturale ed è balzato in cima alle classifiche dei giochi di ...

Mario Balotelli : Adesso basta - non gioco più : Alta tensione in Verona-Brescia. La gara è stata interrotta per 4 minuti dopo che Mario Balotelli ha mandato il pallone

Death Stranding - il gioco più feroce (e politico) di Hideo Kojima : “Death Stranding” (immagine: Kojima Productions) Il mondo è un posto orribile se non hai legami. E orribile è il mondo di Death Stranding, quello in cui Hideo Kojima ambienta l’atteso, nuovo parto dello studio che dal 2005 porta il suo nome. Annunciato quattro anni fa all’E3 di Los Angeles e sugli scaffali dall’8 novembre, Death Stranding è un secondo debutto per Kojima Productions – è la prima produzione dopo la ...

Roma - così Fonseca ha riportato fiducia e gioco : giallorossi più forti degli infortuni ed errori arbitrali : La 10^ giornata del campionato di Serie A ha lasciato indicazioni anche e soprattutto per le zone alte della classifica, continua il momento ottimo della Roma con la squadra di Fonseca che punta almeno la qualificazione in Champions League. Dopo l’ultima stagione altalenante la Roma ha trovato fiducia ma soprattutto risultati merito principalmente dell’allenatore che è entrato subito nella mentalità del calcio italiano e di una ...

Diablo 4 sarà molto più oscuro? Alcuni leak svelerebbero le caratteristiche del prossimo gioco di Blizzard : In seguito ad una serie di leak che confermerebbero l'esistenza di Diablo 4, ne emergono di nuovi che descriverebbero dettagliatamente come sarà il prossimo capitolo del franchise di Blizzard.Attraverso un lungo post di Reddit vengono condivisi dettagli sulla meccanica, la storia, i livelli e persino la grafica di Diablo 4. Nonostante sia comunque un leak, tutti questi dettagli sarebbero stati confermati dall'insider dell'industria del gaming, ...

Juventus - vincere non basta più : serve una svolta nel gioco : Prima che si possano creare fraintendimenti, bisogna chiarire subito una cosa: nel calcio conta vincere le partite e la Juventus lo sta facendo. La squadra di Sarri è infatti ancora imbattuta in questa stagione: tra campionato e Champions League, la Juve non ha mai perso. Ma siamo sicuri che alla Juventus basti vincere? La scelta di affidare la panchina a Sarri non sembra dire questo. Juventus: la scelta di Sarri è stato un segno di ...

Un recente studio afferma che la dipendenza da videogiochi è correlata più a fattori esterni che al gioco stesso : Una ricerca da parte dell'Oxford Internet Institute ha mostrato come i videogiochi non sarebbero i fautori della dipendenza, in quanto la stessa sarebbe causata per lo più da fattori esterni.Sulla base dei dati di oltre 1.000 adolescenti e dei loro caregiver, lo studio ha scoperto che i giocatori hanno usato questo hobby come rifugio, anziché esserne influenzati negativamente. Lo studio si chiama "Investigating the Motivational and Psychosocial ...

Governo - Zingaretti : “Basta col gioco a chi la spara più grande : gli italiani sono stanchi - non coglioni. Mantenere la parola o sarà la rivolta” : Nelle 48 ore di tensione tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte da una parte e il capo politico del M5s Luigi Di Maio e il leader di Italia Viva Matteo Renzi (per diversi motivi) dall’altra, è il segretario del Pd Nicola Zingaretti a cercare di mettere il freno alla corsa alla polemica che si è scatenata sulla manovra economica. Anzi, paradossalmente dopo che la manovra è stata approvata. Il leader lo fa usando un linguaggio ...

Il Giornale : Milik mette la firma su una prova di dignità e carattere più che di bel gioco : Non un buon Napoli, quello di ieri, scrive Il Giornale. Ha regalato il primo tempo, in cui c’è stato solo il Verona, più ritmato e grintoso, ma poi, dopo mezzora della ripresa Milik ha acceso la lampadina. “Aveva ragione di esistere il mal di pancia di Milik”. Alla vigilia aveva detto che, senza giocare, perdeva fiducia e abitudine a far gol. Ancelotti lo ha schierato titolare e lui ha risposto al mister con una ...

Anthem è stato il quinto gioco più venduto del 2019 negli USA fino alla fine di agosto : Anthem di BioWare è risultato il quinto gioco più venduto del 2019 in Nord America fino alla fine di agosto.Le vendite del discusso gioco sono arrivate al quinto posto dopo Mortal Kombat 11, Kingdom Hearts 3, Madden NFL 20 e The Division 2, secondo le statistiche del gruppo NPD, tramite l'analista di settore Mat Piscatella.Questo risultato probabilmente sorprenderà molti.Leggi altro...

Cyberpunk 2077 - alcune curiosità sul videogioco più atteso del 2020 : Cyberpunk 2077 è molto probabilmente il gioco che ha fatto parlare di più di sé in questi anni con il team polacco di CD PROJEKT RED che dopo il successo costruito con la saga di The Witcher, è pronto a sganciare un’altra bomba sul mercato videoludico. Aprile 2020 sembra nonostante tutto ancora troppo lontano. Ma cosa si sa fino ad ora di Cyberpunk 2077? L’ambientazione del nuovo titolo di CD PROJEKT RED è ispirata al gioco di ruolo ...

CorSport : migliora la linea difensiva del Napoli. Manolas sempre più integrato nel gioco : I numeri che riguardano Manolas dimostrano che il difensore greco si sta adattando alla perfezione al modulo di Ancelotti. I numeri Ha 605 minuti all’attivo. Ha giocato 5 gare in campionato, saltando solo la Samp, per la quale è rimasto in panchina e parte del Brescia per affaticamento muscolare. Ha giocato le due partite di Champions. Ha segnato due gol, contro Juventus e Brescia. Il miglioramento della linea difensiva L’intera linea difensiva ...

The Last of Us Part II : Neil Druckmann svela qualche dettaglio in più su Ellie - sulle decisioni e le dinamiche del gioco : Durante un'intervista, Neil Druckmann ha svelato una serie di interessantissimi dettagli dedicati al tanto atteso The Last of Us Part II. Innanzitutto Druckmann spiega da cosa è scaturita l'idea di creare questo gioco e la scelta dell'attrice: "Incontrai Ashley Johnson per illustrarle l'idea di Left Behind", racconta. "Ma quel giorno le descrissi anche l'altra idea a cui stavo lavorando. E così siamo seduti al ristorante e lei è lì che piange ed ...

Capitano Ultimo : "Vogliono revocarmi la scorta. La mafia non c'è più - è stato tutto un gioco" : “La mafia non c’è più, è stato un gioco”. Usa un’ironia amara il Capitano Ultimo, l’ufficiale dei carabinieri che guidò le operazioni per l’arresto di Totò Riina, per annunciare la revoca della sua scorta. In un post su Twitter, il colonnello Sergio De Caprio pubblica la notifica dell’atto di avvio del procedimento. Non è la prima volta che l’Ufficio ...