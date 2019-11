Tutte le stagioni di The Big Bang Theory in DVD | un’edizione da collezione per i fan

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 11 novembre 2019) Uscirà il mese prossimo il cofanetto di The Bigin DVD, unahome video imperdibile per ogni fan della serie tv. La comedy ha chiuso i battenti lo scorso maggio, dopo una corsa lunga dodicie 279 episodi. L'uscita del cofanetto è prevista per domani 12 novembre negli Stati Uniti, mentre in Italia dovremo attendere il 12 dicembre ma è possibile già effettuare il pre-ordine su Amazon al costo di 129.99 euro. L'edizione da, rigorosamente in versione limitata, contiene tutti gli episodi della serie racchiusi in 37 dischi, extra, curiosità, dietro le quinte e bloopers. Ciliegina sulla torta: il cofanetto include anche un libricino con foto esclusive dal set e un pop-up art. Nel dettaglio, The Big- La Serie Completa contiene:le 12per un totale di 279 episodi originali andati in onda; 12 ore di extra perle ...

