Trovato morto a Instanbul James Le Mesurier | ex 007 inglese promotore dei Caschi bianchi

Siria : Trovato morto a Istanbul ex 007 inglese Le Mesurier. Aveva fondato i Caschi bianchi : James Gustaf Edward le Mesurier, ex agente dei servizi segreti inglesi e fondatore di una ong che addestrava i gruppi di soccorritori White Helmets in Siria, stato trovato morto stanotte vicino alla sua casa nel centro di Istanbul. Lo riferisce la prefettura locale. Le autorità turche hanno fatto sapere di aver aperto un’inchiesta sulla sua morte. Ex ufficiale del’esercito britannico, Le Mesurier Aveva fondato l’ong Mayday ...

Neonato Trovato morto nella culla - sequestrata la salma. I genitori presentano denuncia : La tragedia è avvenuta a Termoli, in Molise. I genitori avrebbero presentato una denuncia in quanto sosterrebbero che al momento dell’arrivo del 118 il figlio fosse ancora vivo. Un dramma analogo si è verificato a Sassari. In entrambi i casi potrebbe trattarsi di “sindrome di morte improvvisa del lattante”.Continua a leggere

Orrore in Francia - ex prete accusato di pedofilia Trovato morto : soffocato con un crocifisso : Choc in Francia, dove Roger Matassoli, ex abate di Froissy, in Picardia, a nord di Parigi, è stato trovato morto e con un crocifisso in gola che l'ha soffocato. Nel dare la notizia del decesso, il vescovo del dipartimento dell'Oise, mons. Jacques Benoit-Gonnin, ha rivelato che il sacerdote era stato sospeso dopo essere stato accusato di violenza sessuale ai danni di due ragazzini all'epoca dei fatti di età compresa tra i 10 e i 14 anni. Fermato ...

Gioia Tauro - ivoriano Trovato morto nei campi con ferita al collo : Federico Garau Il caso è in mano alla procura della Repubblica di Palmi. Preoccupati dalla prolungata assenza del loro compagno, alcuni braccianti stranieri hanno deciso di andare a cercarlo, trovando il suo corpo in una pozza di sangue Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine a Rosarno (Reggio Calabria), dove ieri pomeriggio, intorno alle ore 16:00, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un giovane cittadino straniero, ...

Grave lutto a Hollywood : il famoso personaggio Christopher Dennis Trovato morto a 52 anni : Grave lutto a Hollywood: è stato trovato morto a 52 anni. Addio a Christopher Dennis, da tutti conosciuto come il “Superman di Hollywood”. Dennis non era un attore ma era uno dei personaggi più famosi tra quelli che frequentavano Hollywood Boulevard a Los Angeles. Christopher Dennis era noto per intrattenere i turisti, mascherato da Uomo d’acciaio come sosia dell’attore Christopher Reeve. Secondo quanto riportato dal sito TMZ, Dennis è stato ...

Calabria - 25enne Trovato morto in un bed and breakfast : Una tragica notizia ci giunge dalla Calabria, dove un ragazzo di soli 25 anni, è stato trovato, nella mattinata di oggi, privo di vita all'interno di un bed and breakfast. Al momento, le notizie disponibili sono molto frammentarie, ma sembrerebbe che la causa del decesso sia attribuibile ad un malore che il ragazzo avrebbe avuto nella nottata. Il personale medico ha potuto solo constatare l'avvenuto decesso. Sul corpo del ragazzo sarà effettuata ...

Alessandria - esplode una cascina : due pompieri morti - tre feriti. Trovato morto il terzo vigile del fuoco disperso. I carabinieri indagano : ipotesi dolo : Sono salite a tre le vittime dell'esplosione verificatasi la scorsa notte in un cascinale di Quargnento, nell'alessandrino. Poco fa è stato rintracciato anche il corpo del vigile del...

Anziano Trovato in un sacco - era morto da giorni : si indaga per omicidio : Sulla gola i segni di una ferita da arma da taglio. La vittima è un 75enne malato da tempo: era assistito da una badante che...

Brian Tarantina - star di Donnie Brasco - Trovato morto nella sua abitazione : Brian Tarantina, l’attore italoamericano famoso per i ruoli in film come "Carlitòs Way" e "Donnie Brasco", è stato trovato morto nella sua abitazione di Manhattan. Il corpo del 60enne è stato ritrovato privo di vita sul divano del suo appartamento dalla nipote. A nulla è valso l’intervento dei paramedici, che sono giunti sul posto e che hanno solo potuto constatare la morte dell’uomo. Le cause del decesso rimangono però un mistero. Per questo la ...

Cinema sotto choc - l’attore Brian Tarantina Trovato morto nella sua camera d’albergo : è giallo : Cinema in lutto. È morto a 60 anni l’attore statunitense Brian Tarantina, noto per i film “Carlito’s Way” di Brian De Palma e “Donnie Brasco” di Mike Newell, nei quali interpretava criminali italoamericani. Una notizia che è arrivata all’improvviso e ha lasciato tutti sgomenti. Brian Tarantina era nato a New York il 27 marzo 1959 da padre italiano e madre irlandese. Sulla sua morte, scrive Repubblica.it, è giallo: l’attore è stato trovato dalla ...

Agrigento : Trovato morto anziano scomparso da due giorni : Palermo, 2 nov. (Adnkronos) - E' stato ritrovato morto il medico in pensione di 83 anni scomparso da due giorni da Ribera, nell'agrigentino. Liborio Gambino, 83 anni, ex primario di anestesia e direttore sanitario dell'ospedale riberese, giovedì mattina era uscito da casa con la sua auto per andare

