«Troppe ore di ritardo nel suo Madame X Tour» | così i fan fanno causa a Madonna

Debora Caprioglio : “Troppe minorenni nude sui social” : “Oggi vedo troppe minorenni che sui social si propongono nude, e credo che questo non vada bene, perché quando succedono certe cose non è più un fatto privato ma diventa pubblico”. Lo ha detto Debora Caprioglio, ospite questo pomeriggio della trasmissione ‘Vieni da Me’ condotta da Caterina Balivo. Sorprendendo il pubblico in studio, l’attrice veneziana non ha rinnegato il suo passato di ‘icona sexy’, ma ...

Marco Pantani - il Procuratore : “morto per droga - non ci sono misteri”. Morra (M5S) : “soddisfatto” - ma la famiglia insiste : “Troppe incongruenze - è stato ucciso” : Il Procuratore della Repubblica di Rimini, Elisabetta Melotti, è stata sentita oggi dalla Commissione Antimafia e ha detto che il caso della morte di Marco Pantani è chiuso, senza verità celate. “Sulla causa di morte di Marco Pantani, rispetto a ciò che ha già valutato il giudice, non ci sono elementi nuovi di nessun genere: ogni aspetto è stato esaminato dal giudice“, ha tagliato corto il magistrato. Secca la replica della famiglia: ...

Moglie evira il marito perché non stava molto tempo con lei per giocare Troppe ore a golf : Subito dopo l’arresto una donna di 54 anni ha raccontato ai poliziotti di aver evirato il marito perché non passava molto tempo con lei per giocare a golf. L’incredibile gesto è avvenuto a Yeosu una città nel Sud della Corea. La donna era stanca delle assenze da casa del marito e aveva escogitato il suo piano nei minimi particolari. La donna ha aspettato il marito che rientrasse e dopo l’ennesima lite ha aspettato che l’uomo si ...

Troppe aggressioni subite : Cotral indice sciopero di 2 ore per domani : Roma – Cotral ha informato che per domani (giovedì 26 settembre) le organizzazioni sindacali Fit Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno proclamato uno sciopero della durata di due ore con astensione dalle prestazione lavorative dalle 10 alle 12. Saranno garantite tutte le corse fino alle ore 10 e quelle alla ripresa del servizio a partire dalle ore 12.01. Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul ...

Salute occhi a rischio maculopatia e danni irreversibili - Troppe ore davanti Pc : Passare troppe ore davanti a tablet e pc mette a rischio serio la Salute degli occhi. In aumento le maculopatie anche nei ragazzi

Rifiuti : sindaco Palermo - 'Troppe anomalie a favore dei privati' : Palermo, 14 set. (AdnKronos) - "Ci sono troppe anomalie nel comportamento di alcuni uffici e agenzie e che si traducono sistematicamente in un rafforzamento della posizione monopolistica dei privati e in ostacoli all'operato della Rap, unica azienda pubblica in Sicilia a possedere una discarica ed u

Rifiuti : sindaco Palermo - ‘Troppe anomalie a favore dei privati’ (2) : (AdnKronos) – “E’ un comportamento difficilmente spiegabile sotto il profilo meramente tecnico – prosegue – che di fatto vanifica il lavoro della Rap e contrasta con il l’impegno politico del governo regionale. Guarda caso a beneficiare indirettamente di queste anomalie sono sempre gli stessi padroni del vapore, cioè i gestori dell’immondizia privati che da decenni tengono sotto scacco i siciliani. ...