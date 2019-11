Tribunale: "Sindaco Riace ineleggibile"

Ildi Locri ha accolto il ricorso presentato dalla candidata adiMaria Caterina Spanò, dichiarando l'ineleggibilità di Antonio Trifoli, eletto primo cittadino nelle amministrative del 27 maggio scorso. Il ricorso sosteneva che Trifoli,in in quanto dipendente del Comune, con mansioni di vigile urbano con contratto a tempo determinato, non poteva beneficiare dell'aspettativa per motivi politici. La sentenza sarà esecutiva solo dopo i tre gradi di giudizio.Fino ad allora Trifoli resterà.(Di lunedì 11 novembre 2019)