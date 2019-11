Trent' anni anni dopo la Bolognina | raccontaci come hai vissuto la fine del Pci

Dal Muro di Berlino ad oggi - ecco come sono cambiate le auto in Trent’anni : Trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino: così il 9 novembre 1989 è diventata una data simbolo per la Germania e per quello che sarebbe stato il futuro degli equilibri dell’Europa intera e non solo. In trent’anni sono state ampie le trasformazioni che hanno coinvolto la società e anche l’industria automotive; in occasione dell’anniversario, il portale DriveK ha deciso di confrontare le auto più vendute in Italia ...

Donatella Massimilla - che da Trent'anni porta il teatro in carcere : «Una donna rinasce sempre» : Il suo non è un «lavoro» è una «missione». E per portarla a termine ci vuole «Una buona dose di follia». Mentre lo dice, Donatella Massimilla, sorride con la certezza di non aver mai voluto fare altro. Regista teatrale, drammaturga, romana di nascita ma talmente milanese ...

Muro di Berlino - di Trent’anni fa restano solo i bei ricordi : Berlino si è attirata parecchie antipatie : Come capita spesso con le Rivoluzioni, arriva il Termidoro e il potere torna ai vecchi padroni. Chi ha combattuto per la Rivoluzione, chi è stato in galera per realizzarla, chi si è battuto per la libertà di tutti è uno sconfitto. È una legge sociale naturale, crudele ma implacabile. A Berlino, a Dresda, in Germania è stato lo stesso. Alla fine hanno vinto i trasformisti alla Angela Merkel o certa gente senza memoria come le Katia Kipping, i ...

Trent’anni fa - oggi : Le frasi importanti che accompagnarono la caduta del muro di Berlino, ma anche tutto quello successe prima

Il crollo del muro di Berlino Trent'anni fa - il giorno in cui è finito un mondo :

Caserta - arrestato sacerdote di Trentola Ducenta : molestava una bimba di 11 anni : Ignazio Riccio La piccola ha registrato con il suo telefonino le frasi choccanti pronunciate durante gli incontri tenuti con il prete nella parrocchia È accusato di aver molestato una bambina di 11 anni il sacerdote Michele Mottola, arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Aversa, nel Casertano. Il parroco di Trentola Ducenta è finito in manette questa mattina; le prove nei suoi confronti sembrano essere schiaccianti, ...

Trent'anni dalla caduta del muro di Berlino e molti muri ancora da abbattere : In queste ore di celebrazione del trentennale dal crollo del muro che divideva la città tedesca e il mondo in due blocchi, mi tornava alla mente il discorso di Kennedy nel 1963 giacché in modo certo retorico ma in realtà molto logico esplicitava il carattere fallimentare della cortina di ferro.“Ci sono molte persone al mondo che non capiscono, o che dicono di non capire quale sia la grande differenza tra il mondo ...

Superman è morto : addio a Christopher Dennis - per Trenta anni volto del supereroe sulla Hollywood Boulevard : Superman è morto a 52 anni. Si chiamava Christopher Dennis e per trent’anni si è esibito vestendo i panni del supereroe sulla Hollywood Boulevard, la celebre strada delle star di Los Angeles, lì dove è stata creata la Hollywood Walk of Fame. La sua somiglianza con Christopher Reeve, l’attore che interpretò il personaggio di Superman al cinema, unita alla passione per le gesta del supereroe volante lo avevano spinto a intraprendere ...

Trento. Dispositivi anti-abbandono di bambini di età inferiore a quattro anni : Ieri il Ministero dell’Interno ha introdotto l’obbligo di attuazione di quanto disposto dall’art. 172 comma 1 bis del Codice della

Marco Masini festeggia Trent’anni di carriera artistica : Il 2020 si preannuncia un anno ricco di festeggiamenti per Marco Masini, che celebra 30 anni di carriera artistica. Nel 1990 usciva nei negozi “Marco Masini”, l’omonimo primo album dell’artista toscano che nel corso degli anni ha pubblicato undici album in studio rimasti nel cuore degli italiani. Indimenticabili anche singoli come “T’innamorerai”, “Bella Stronza”, “Ci vorrebbe il mare”, “L’uomo volante”, “Raccontami di te” o, ancora, “Spostato ...

Berlino Est - ricordi di Trent’anni fa e l’ombra nera che ritorna : Queste foto le ho scattate nell’ottobre del 1989. Il 6 e il 7, un mese prima dell’assalto al “Muro” che divideva Berlino Est da Berlino Ovest. Ero lì inviato de Il Messaggero e ho vissuto il clima di quei giorni, ho incontrato i ragazzi del movimento civico “Neues Forum” e di “Vereinigte linke” (Sinistra unita), ho partecipato alle riunioni di un gruppo parrocchiale sui temi della pace e ...

A Trent'anni dalla caduta del muro - Berlino si veste a festa : Il 9 novembre del 1989 fu un giorno storico e indimenticabile che cambiò le sorti di milioni di tedeschi dell’Est, portò alla riunificazione della Germania, ridisegnò l’Europa e contribuì fortemente alla dissoluzione dell’Unione Sovietica. E’ la data della caduta del muro di Berlino, quel muro di cemento, di fili spinati, di torrette, che dall’agosto del 1961 separava una città, ...

Il derby di Berlino - a Trent’anni dalla caduta del muro : Questa sera, per la prima volta nella storia della Bundesliga, una squadra di Berlino est e una di Berlino ovest giocheranno contro

Berlino - il sogno tradito. In Europa 16 nuovi muri in Trent’anni : Radio 24, attraverso il racconto delle nostre inviate sul posto, vi racconta quell’evento, la caduta del muro, e vi propone ogni giorno un viaggio attraverso i muri in Europa oggi