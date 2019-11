Trattativa Stato-mafia | Berlusconi non risponde alle domande dei giudici Di Maio | «Senza

Trattativa Stato-mafia - Berlusconi si avvale di non rispondere : L'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi si è avvalso della facoltà di non rispondere nel processo d'appello per la Trattativa Stato-mafia, in corso a Palermo, che vede coinvolto l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri. I legali dell'ex Cavaliere hanno chiesto che Berlusconi non fosse inquadrato da telecamere e fotografi in aula. Non si è trattata però di una mossa a sorpresa, quella dell'ex premier. Al punto che a inizio udienza ...

Trattativa Stato-mafia : Berlusconi si avvale della facoltà di non rispondere : Silvio Berlusconi si è avvalso della facoltà di non rispondere al processo sulla Trattativa Stato-mafia. L’europarlamentare è stato citato dalla difesa di Marcello Dell’Utri, imputato per minaccia a corpo politico dello Stato. Prima di entrare all’Ucciardone a Palermo, il cavaliere ha chiesto di non essere ripreso da TV e fotografi. Una volta in aula, poi, si è seduto per qualche secondo sullo scranno dei testimoni pronunciando la frase: ...

Trattativa - il presidente dell’Antimafia sul “silenzio” di Berlusconi : “Se ci si definisce uomini dello Stato - serve coraggio di parlare” : “Rimango colpito dal silenzio di Berlusconi in Aula”. Il presidente M5s della commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra è intervenuto con una nota per commentare la decisione dell’ex Cavaliere di “avvalersi della facoltà di non rispondere” al processo d’appello sulla Trattativa Stato-mafia. “È un suo diritto e lo ha esercitato. Mi domando che senso abbia il silenzio di un ex premier in un Aula di ...

Silvio Berlusconi testimone nella Trattativa Stato-Mafia : scena muta dai pm - un guaio per Dell'Utri : Silvio Berlusconi stavolta non va in aiuto dell'amico di sempre Marcello Dell'Utri. Il leader di Forza Italia, citato come teste assistito davanti alla Corte d'Assise d'Appello che celebra il processo di secondo grado sulla cosiddetta Trattativa Stato-Mafia, si è avvalso della facoltà di non rispond

Trattativa Stato-Mafia - Berlusconi (testimone) sceglie il silenzio e non risponde ai giudici : “Su indicazione dei miei avvocati, mi avvalgono della facoltà di non rispondere. Grazie, grazie a tutti”. Silvio Berlusconi sceglie il silenzio. Chiamato a testimoniare al processo d’Appello sulla Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra, l’ex premier si è avvalso della facoltà di non rispondere. Una possibilità che gli è garantita dal fatto di essere teste assistito: è indagato dalla procura di Firenze per le ...

Trattativa Stato-mafia : Silvio Berlusconi decide di non testimoniare in aula a Palermo : Silvio Berlusconi si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'udienza di questa mattina, 11 novembre, tenuta nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo riguardante la presunta Trattativa Stato-mafia. Il leader di Forza Italia era stato chiamato in causa proprio dai legali del suo amico di sempre, Marcello Dell'Utri, e doveva essere sentito come testimone assistito. Secondo quanto riportano i media nazionali, pare che questa mossa ...

Trattativa Stato-mafia - Berlusconi non risponde ai giudici a Palermo : L'ex premier Silvio Berlusconi si è avvalso della facoltà di non rispondere al processo sulla Trattativa tra Stato e mafia. L'ex cavaliere, indagato nel...

Berlusconi "scarica" Dell’Utri. Si rifiuta di testimoniare al processo sulla Trattativa Stato-mafia : L’ex premier Silvio Berlusconi, citato come teste assistito davanti alla Corte d’Assise d’Appello che celebra il processo di secondo grado sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’ex presidente del Consiglio ha negato anche il permesso di farsi riprendere e fotografare in aula.Berlusconi era stato citato dalla difesa dell’ex senatore Marcello ...

Trattativa Stato-mafia - Berlusconi interrogato si avvale della facoltà di non rispondere : L'ex premier Silvio Berlusconi si è avvalso della facoltà di non rispondere al processo sulla Trattativa tra Stato e mafia. L'ex cavaliere, indagato nel...

Trattativa Stato-Mafia - Berlusconi davanti ai giudici : si avvale della facoltà di non rispondere : Silvio Berlusconi si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Palermo nel processo sulla Trattativa Stato-Mafia.Continua a leggere

Bonino shock : "Gli accordi con la Libia sono come la Trattativa Stato-mafia" : La differenza tra il governo giallorosso e quello gialloverde su migranti e sbarchi? “È che Salvini rivendicava la violazione dei diritti umani per accrescere il proprio consenso, mentre questo esecutivo è rassegnato a dovere continuare sulla stessa strada indicata dall'ex inquilino del Viminale per non concedergli (sbagliando) ulteriore vantaggio”. In un'intervista a la Repubblica, la storica leader dei Radicali Emma Bonino dice che nella ...

Accordi Italia-Libia - Bonino chiede lo stop : “Sono come la Trattativa Stato-mafia” : In un'intervista su 'la Repubblica' Emma Bonino si scagli acontro il memorandum Italia-Libia sui flussi migratori: "Gli Accordi con la Libia sono di fatto l'oggetto di quello che potremmo chiamare, mutuando il termine, la 'trattativa Stato-Mafia'", o meglio "dello Stato italiano con la Mafia libica".Continua a leggere

Inter - sarebbe in stato avanzato la Trattativa per Vidal : Il successo ottenuto ieri sera contro il Brescia ha regalato il primato in classifica ma non la serenità in casa Inter. La rosa è corta e in queste settimane è stata falcidiata dagli infortuni, in particolar modo a centrocampo con gli stop contemporanei di Stefano Sensi e Matìas Vecino. L'unica alternativa ai titolari, infatti, in questo momento è Borja Valero, giocatore che non sembra rientrare nei piani del tecnico, Antonio Conte. Anche nel ...

Libia - Crozza sulla Trattativa con i trafficanti : “Non è bastata la stato-mafia - siamo arrivati alla Trattativa stato-mafia libica” : Nel monologo dedicato all’immigrazione Maurizio Crozza, durante la puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove- commenta la trattativa nascosta attuata dal Governo Gentiloni con i trafficanti libici: “Bravi anche quelli della sinistra eh? A noi Italiani non c’è bastata la trattativa Stato Mafia… siamo andati oltre, siamo arrivati alla trattativa stato-mafia libica.” Live streaming, episodi ...