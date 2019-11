Trattativa | Di Maio sul silenzio di Berlusconi | “Italia non chiuderà mai i conti con il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019) “Questo Paese nonmai icon il passato, se una persona che ha fatto per tre volte il presidente del Consiglio si avvale della facoltà di non rispondere in un processo per mafia. Sono veramente senza parole”. Il ministro degli Esteri e capo politico M5s Luigi Diha scelto di commentare su Facebook la decisione dell’ex Cavaliere di “avvalersi della facoltà di non rispondere” al processo d’appello sullaStato-mafia. Poco prima aveva parlato anche il presidente M5s della commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra: “Rimango colpito daldiin Aula”, si legge in una nota. “È un suo diritto e lo ha esercitato. Mi domando che senso abbia ildi un ex premier in un Aula di tribunale. Se ci si definisce uomini dello Stato, bisogna avere il coraggio della parola, soprattutto in un ...

