Traffico Roma del 11-11-2019 ore 11 | 30

fattoquotidiano : PALLONI SGONFI La Juve denunciò i Drughi solo dopo la lettera dell’ex questore. A Roma gambizzazioni e traffico di… - PLRomaCapitale : #traffico #Roma: Galleria Giovanni XXIII, fra via Enrico Pestalozzi/via Pineta Sacchetti e via Mario Fani, TUNNEL C… - PLRomaCapitale : #traffico #Roma: Tangenziale Est (Galleria Nuova Circonvallazione Interna): fra svincolo A24 e via dei Monti Tiburt… -
Dalla Rete Google NewsIl maltempo ha mandato in tilt il traffico di Roma - AGI - Agenzia Italia
Il maltempo ha mandato in tilt il traffico di Roma AGI - Agenzia Italia
Il maltempo ha mandato in tilt il Traffico di Roma : traffico e disagi a causa del maltempo che ha colpito da questa notte la Capitale. Forti rallentamenti sulla Cristoforo Colombo e su via del Mare in direzione Roma centro. Chiusa la tangenziale in direzione Nomentana - Salaria per un incidente senza feriti, accaduto sotto la galleria a 200 metri dall'uscita. A scopo precauzionale è stato chiuso il sottovia di via Due Ponti per allagamento, così come Piazzale del Verano, all'altezza di ...
Traffico Roma del 11-11-2019 ore 10 : 30 : CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA MARIO FANI IN DIREZIONE FORO ITALICO RIPERCUSSIONI IN VIA TRIONFALE VIA DELLA CAMILLUCCIA E IN TUTTA LA’ERA CIRCOSTANTE. CHIUSA PER INCIDENTE, SULLA TANGENZIALE EST, LA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA TRA LO SVINCOLO DELLA Roma L’AQUILA E VIA DEI MONTI TIBURTINI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO: RIPERCUSSIONI CON CODE A PARTIRE DA VIALE CASTRENSE E PER IL ...
Traffico Roma del 11-11-2019 ore 10 : 00 : CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA MARIO FANI IN DIREZIONE FORO ITALICO RIPERCUSSIONI IN VIA TRIONFALE VIA DELLA CAMILLUCCIA E IN TUTTA LA’ERA CIRCOSTANTE. CHIUSA PER INCIDENTE, SULLA TANGENZIALE EST, LA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA TRA LO SVINCOLO DELLA Roma L’AQUILA E VIA DEI MONTI TIBURTINI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO: RIPERCUSSIONI CON CODE A PARTIRE DA VIALE CASTRENSE E PER IL ...
Maltempo Roma : allagamenti e Traffico intenso : Giornata di allagamenti e traffico intenso a Roma a causa delle forti piogge: si registra traffico fortemente rallentato su via Cristoforo Colombo e via del Mare, nel quadrante sud della Capitale. Sul posto pattuglie della polizia locale per agevolare la circolazione. traffico intenso anche su via Trionfale, via Appia, via Tiburtina e Prenestina. Chiuso per allagamento un tunnel su via dei Due Ponti. L'articolo Maltempo Roma: allagamenti e ...
Traffico Roma del 11-11-2019 ore 09 : 30 : CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA MARIO FANI IN DIREZIONE FORO ITALICO; RIPERCUSSIONI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VIA TRIONFALE, VIA DEL FORTE TRIONFALE, VIA CORTNA D’AMPEZZO E VIA DELLA CAMILLUCCIA. CHIUSA PER INCIDENTE, SULLA TANGENZIALE EST, LA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA TRA LO SVINCOLO DELLA Roma L’AQUILA E VIA DEI MONTI TIBURTINI IN DIREZIONE STADIO ...
Traffico Roma del 11-11-2019 ore 09 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE NELLA GALLERIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA, PROVOCA CODE A PARTIRE DALLA VIA PRENESTINA; CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD E VIA CASSIA. SI VIAGGIA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PONTE DI NONA ALLA TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO SULLA TANGENZIALE EST CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA TRA LO SVINCOLO DELLA Roma L’AQUILA E VIA ...
Traffico Roma del 11-11-2019 ore 08 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE NELLA GALLERIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA, PROVOCA CODE A PARTIRE DALLA VIA PRENESTINA; CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD E VIA CASSIA. SI VIAGGIA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PONTE DI NONA ALLA TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO SULLA TANGENZIALE EST CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA TRA LO SVINCOLO DELLA Roma L’AQUILA E VIA ...
Traffico Roma del 11-11-2019 ore 08 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE NELLA GALLERIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA, PROVOCA CODE A PARTIRE DALLA PRENESTINA; CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA SETTEBAGNI E VIA CASSIA SULLA VIA FLAMINIA CODE TRA PRIMA PORTA E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CORSO DI FRANCIA TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI DA LA STORTA A VIA TRIONFALE E DA VIA DELLA GIUSTINIANA A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO. SULLA VIA AURELIA CODE DA VIA ...
Roma - Traffico droga : 15 arresti dei CC : 7.48 Dopo l'operazione "Ferro di Cavallo" di fine ottobre che,con 16 arresti nel quartiere di Tor Bella Monaca ha visto lo smantellamento di una associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, all'alba i Carabinieri del comando provinciale di Roma hanno eseguito altri 20 ordini di custodia (15 in carcere,5 ai domiciliari) Si tratta di italiani(3 sono donne),appartenenti a un'organizzazione radicata a Roma con base ...
Traffico Roma del 11-11-2019 ore 07 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE NELLA GALLERIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA, PROVOCA CODE A PARTIRE DALLA VIA CASILINA; IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI DA TOR BELLA MONACA A VIA TIBURTINA E A SEGUIRE DALLA VIA FLAMINIA ALLA VIA CASSIA. Traffico INCOLONNATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI. A Roma NORD: CODE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DI GROTTAROSSA VERSO CORSO DI ...
Traffico Roma del 10-11-2019 ore 19 : 30 : INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA TOR CERVARA A VIA FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE SULLA TANGENZIALE EST CODE VERSO SAN GIOVANNI TRA PRENESINA E VIALE CASTRENSE FILE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN ENTRATA SUL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA TRA L’USCITA PER Roma SUD E TUSCOLANA ILLUMINAZIONE SPENTA ALLA GALLERIA VIALE FERRARI, TUNNEL CHIUSO TRA VIA PRENESTINA E VIA ...
Traffico Roma del 10-11-2019 ore 18 : 30 : SULLA VIA SALARIA PER INCIDENTE CODE ALTEZZA VIALE REGINA MARGHERITA FILE PER Traffico INTENSO SULLA FLAMINIA NELLE DUE DIREZIONI TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI, RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE VERSO Roma CENTRO SULLA TANGENZIALE EST CODE VERSO SAN GIOVANNI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALLA SALARIA E POI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E LO SVICNOLO A24 RALLENTAMENTI A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 10-11-2019 ore 17 : 30 : SI STA INTENSIFICANDO IL Traffico SU STRADE ED AUTOSTRADE VERSO LA CAPITALE E NON MANCANO GLI INCIDENTI, PROPRIO PER INCIDENTE CODE SULLA SALARIA ALTEZZA VIALE REGINA MARGHERITA INCIDENTE ANCHE SUL RACCORDO ANUALARE Traffico RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA SETTEBAGNI. RESTIAMO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA APPIA E RomaNINA RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO FILE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN ENTRATA SUL RACCORDO ...
Traffico Roma del 10-11-2019 ore 16 : 30 : SULLA METRO A PER UN GUASTO E’ CHIUSA LA FERMATA MANZONI, IN ALTERNATIVA SI SONO UTILIZZARE LE STAZIONI VITTORIO VENETO E SAN GIOVANNI A NORD DELLA CAPITALE A SAXA RUBRA CHIUSA AL Traffico VIA FILACCIANO PER CADUTA MASSI. INCIDENTE FUORI Roma, CHIUSA VIA DELLA MURATELLA ALTEZZA VIA SABBADINO CHIUSA A CAUSA DELL’ILLUMINAZIONE SPENTA LA GALLERIA VIALE FERRARI TRA VIA PRENESTINA E VIA DI TOR TRE TESTE NELLE DUE DIREZIONI REGOLARE IL Traffico ...
Traffico Roma del 10-11-2019 ore 15 : 30 : SU CORSO DI FRANCIA RISOLTI I PROBLEMI LEGATI ALL’INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA LUIGI BODIO, RESTA PERO’ CHIUSA LA CORSIA LATERALE VERSO IL CENTRO CITTA’ CHIUSA AL Traffico, A SAXA RUBRA, VIA FILACCIANO PER CADUTA MASSI. A CAUSA DELL’ILLUMINAZIONE SPENTA CHIUSA LA GALLERIA VIALE FERRARI TRA VIA PRENESTINA E VIA DI TOR TRE TESTE NELLE DUE DIREZIONI REGOLARE IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LE DUE CARREGGIATE PER AVERE ...