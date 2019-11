Traffico Roma del 11-11-2019 ore 08 | 30

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 11 novembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE NELLA GALLERIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA, PROVOCA CODE A PARTIRE DALLA VIA PRENESTINA; CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA DIRAMAZIONE DINORD E VIA CASSIA. SI VIAGGIA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PONTE DI NONA ALLA TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO SULLA TANGENZIALE EST CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA TRA LO SVINCOLO DELLAL’AQUILA E VIA DEI MONTI TIBURTINI VERSO LO STADIO OLIMPICO PER UN ALTRO INCIDENTE CHIUA LA GALLERIA GIOVANNI XXII DA VIA DELLA PINTA SACCHETTI A VIA MARIO FANI VERSO LO STADIO OLIMPICO MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDEDISPONIBILE PER ANDROID E IOS ———————– AUTORE: IVAN VALENTE In collaborazione con Luce ...

